Amérique latine : Le Venezuela a-t-il brisé l'isolement imposé par les États-Unis ?

Ces dernières semaines, Nicolas Maduro s'est rendu au Brésil, en Turquie, en Arabie Saoudite. Le pays était resté loin des sommets après la crise.

Les récents engagements internationaux du président du Venezuela, Nicolas Maduro, marquent le retour du pays dans les instances multilatérales dont ils avait été éloigné pendant des années. En plus de gagner en présence internationale dans la presse, par exemple, pendant sa visite au Brésil, la présence de Maduro dans cette sorte d'événement contraste avec l'isolement diplomatique que le Venezuela a subi ces dernières années, isolement aggravé essentiellement par le blocus imposé par les États-Unis et la présence de Gouvernements de droite en Amérique du Sud.

Pendant ces 20 derniers jours, Maduro s'est rendu à Brasilia pour rencontrer le président Lula, a participé à la première réunion des dirigeants sud américains depuis sept ans et a exprimé son souhait de faire entrer le Venezuela dans les BRICS. De plus, il a assisté à l'investiture du président turc réélu, Recep Tayyip Erdogan, et s'est rendu en Arabie Saoudite où il a signé des accords de coopération.

« L'excuse qu'ils avaient pour bloquer le Venezuela, pour nous isoler, était essentiellement l'image du président par intérim, cette farce des États-Unis et de la communauté européenne. » C'est l'opinion de Juan Carlos Valdez, un avocat vénézuélien et analyste international.

Il affirme à Brasil de Fato qu'avec la fin du « Gouvernement par intérim » de l'ancien député Juan Guaidó, la voie pour réinsérer le Venezuela dans les espaces de dialogue sur la planète est plus ouverte.

« La stratégie de Guaidó s'est déjà effondrée comme un château de cartes, c'est pourquoi le Venezuela, sans aucun doute, est sur la voie de la réinstallation sur la planète, parce que il est en train d'y avoir une réinstallation au niveau mondial et que les pays des BRICS jouent un rôle clé en cela, », a-t-il déclaré.

Pendant sa visite au Brésil, Maduro a signé des accords de coopération avec Lula et a remercié le président brésilien de l'avoir reçu. Au milieu des critiques, le Parti des Travailleurs a dit que recevoir Maduro marquait le total rétablissement des relations avec le Venezuela qui, selon le président, souffre des sanctions imposées par les États-Unis et d'un récit négatif, créé ces dernières années.

C'est aussi au Brésil que Maduro a exprimé l'intention du Venezuela de se joindre aux BRICS, le bloc économique et commercial formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

« Les BRICS sont devenus un grand aimant pour tous les pays qui veulent un monde de paix, plus de 30 pays veulent se joindre aux BRICS. Maintenant, dans la banque des BRICS, il y a une grande Brésilienne, la présidente Dilma Rousseff. (…) Si on nous le demande, nous dirons que oui, nous voulons faire partie des BRICS, modestement, pour accompagner la construction de l'architecture de ce nouveau monde qui est en train de naître, » a alors dit le président vénézuélien.

L'incorporation de nouveaux pays dépend de tous les membres du bloc, mais Lula a exprimer sa position favorable à l'entrée de son voisin. « Nous allons en discuter, parce que cela ne dépend pas uniquement de la volonté du Brésil. Alors, s’il y a une demande officielle, nous allons en discuter. Si tu me demandes ce que je veux, je dis : je suis pour, », a-t-il dit.

Depuis le début de la crise économique, et en particulier, après le durcissement des sanctions imposées par Washington, le Venezuela a rencontré une série d'obstacles pour faire du commerce avec les autres pays.

Le manque de dollars provoqué par le blocus de l'industrie pétrolière et les limitation des transactions financières avec l'étranger ont fait obstacle au commerce vénézuélien et affectent non seulement la capacité d'exportation mais provoquent aussi des perturbations dans le change interne dans un pays qui subit déjà depuis des années une sérieuse inflation.

Se joindre aux BRICS ou même à la Banque des BRICS, comme on appelle la New Development Bank (NBD), pourrait aider le pays à sortir de ces impasses mais les experts sont sceptiques à propos de l'entrée du Venezuela dans le bloc.

Dans une interview accordée à Brasil de Fato , l’économiste Paulo Nogueira Batista Jr, ancien vice-président de la banque des BRICS, dit que l'entrée de nouveaux pays comme le Venezuela serait un processus « difficile et lent». Il serait plus avantageux que Caracas se concentre sur un retour dans des blocs régionaux comme l’UNASUR et le MERCOSUR.

« Lula a bien parlé, il faut y avoir un consensus entre les 5 membres des BRICS et le Venezuela n’y entrerait pas seul, il y entrerait avec d'autres pays. Je pense qu'il est très important de ne pas faire un pas trop grand pour toi, plus grand que vos jambes, mais de chasser de la BID [Banque Inter-américaine de Développement ] ceux qui ont été nommés par Guaidó, de rentrer au MERCOSUR, de solder la dette avec la BNDES. Ce sont des choses concrètes qui sont à la portée du Brésil et du Venezuela, » a-t-il dit.

L'économiste a aussi affirmé que le rapprochement entre les deux pays réalisé par le Gouvernement de Lula doit aider Caracas et le Gouvernement de Maduro dans cette réinsertion diplomatique, même s'il considère « qu'il reste un long chemin à parcourir. »

« Le Brésil, avec Lula, peut aider à lever graduellement les sanctions, à amener le Venezuela au MERCOSUR, à ce que le Venezuela soit à nouveau présent à L’UNASUR, mais c'était un processus de construction que le Brésil pourra aider à faire avancer. »

Visite à l'associé des États-Unis : l’Arabie Saoudite

Lundi dernier (le cinq), Maduro s'est également rendu en Arabie Saoudite peu après avoir assisté à l'investiture d’Erdogan en Turquie. Le président a rencontré le prince Mohammed ben Salman et son en courage a signé des accords de coopération avec le pays.

Le rapprochement entre le Venezuela et l'Arabie Saoudite, deux des plus importants producteurs de pétrole du monde, peut aussi s'analyser comme faisant partie de la reconfiguration géopolitique de certains pays du Sud, selon les analystes consultés par Brasil de Fato.

Très proche des États-Unis, les Saoudiens sont en train de faire certaines changements dans la conduite de leur politique étrangère et de se rapprocher de ce pays qui ont des heurts avec Washington comme le Venezuela.

En mars, le pays a rétabli les relations diplomatiques avec l'Iran après 7 ans de rupture lors de négociations qui ont été réalisées avec la médiation de la Chine. De plus, Riyad, s'est également rapproché du Gouvernement syrien de Bachar El-Assad qui a participé en mai à une conférence de la Ligue Arabe à l'invitation de la diplomatie saoudienne.

