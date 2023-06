Brésil : Programme social pour la conservation de l’Amazonie

Le Gouvernement de gauche de Luiz Inácio Lula da Silva va lancer un programme social avec des aides économiques pour les familles vulnérables qui travaillent à la conservation de la forêt amazonienne.

Un programme identique a été abrogé par le président précédent, le politicien d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019–2022).

Je programme, intitulé « bourse verte », une version environnementale de la populaire « bourse famille » sera mis en place pour 30 000 familles de l'Amazonie brésilienne, mais l'intention du Gouvernement est de l'élargir à d'autres zones comme el Cerrado (la savane brésilienne) ou la Mata Atlántica, également menacées par la déforestation et d'autres crimes environnementaux.

« Ces familles recevront des aides de l'État en paiement des services qu'elles prêtent pour la protection de l'environnement. Environ 80 % des bois protégés du monde sont sous le contrôle de ces communautés traditionnelles. Cela a à voir avec la reconnaissance du rôle que jouent ces communautés, dans la préservation des services éco-systémiques, », a dit en annonçant le programme la ministre de l'environnement Marina Silva.

Le Gouvernement n'a pas indiqué le montant de la subvention ni la date de lancement de ce programme qui sera centré au début sur les familles des communautés traditionnelles extractivistes qui vivent de la forêt sans couper d'arbres et qui se consacrent à la collecte de fruits ou de plantes à usage médical.

Déforestation zéro jusqu'en 2030

Cette action fait partie des mesures annoncées lundi dernier par Lula pour tenir sa promesse d'éliminer la déforestation d'ici à 2030. Cette politique prévoit la création de nouvelles zones de protection de l'environnement et la possibilité de saisir 50 % des terres déboisées illégalement.

En plus de rendre les ressources retirées par le Gouvernement de Bolsonaro aux agences de contrôle environnementales d’État, Lula a repris la démarcation de terres pour les indigènes, considérés comme les meilleurs « gardiens de la forêt. »

Récentes défaites pour Lula

Mais les plans environnementaux du président ont subi plusieurs revers récents dans un Congrès dominé par les forces conservatrices où le groupe du puissant secteur agroalimentaire, un ferme allié du bolsonarisme a beaucoup de poids.

La semaine dernière, les législateurs ont approuvé le fait de retirer des compétences essentielles aux ministère de l'environnement et des affaires indigènes.

Au ministère de l'environnement, on a retiré la gestion du cadastre où doivent s'enregistrer toutes les propriété rurales et qui sert à créer une carte des invasions de terre et à contrôler les zones déboisées.

Au ministère des affaires indigènes, on a retiré le pouvoir de démarquer les terres des peuples originaires pour donner cette compétence au ministère de la justice.

Les députés ont aussi approuvé un projet de loi polémique qui fixe la thèse du « cadre temporel » qui dit que les peuples ancestraux seront expulsés s'ils ne prouvent pas qu'ils se trouvaient sur ce territoire avant 1988.

Ce texte attend l'approbation du Sénat. Un important jugement sur cette thèse doit être repris ce mercredi par le Tribunal Fédéral Suprême (SDF), dont la sentence aura un impact sur des centaines de terres indigènes qui attendent leur démarcation.

