Cuba: Défendre la culture universelle

Par Graciela Ramírez Cruz et Yaimi Ravelo

La guerre multidimensionnelle menée par Cuba se concentre ces dernières années sur les espaces propices à la manipulation du comportement de l'être social, aux médias et à l'attaque de la culture dans toutes ses manifestations.

Le conflit culturel-idéologique dirigé aujourd'hui vers les Cubains, déplace sa cible vers les artistes et les intellectuels qui soutiennent ouvertement la construction d'un pays meilleur dans les principes hérités de la Révolution cubaine.

Le Comité d'organisation du 29e Festival international de poésie de La Havane, depuis la salle Rubén Martínez Villena de l'Union des écrivains et des artistes de Cuba (Uneac), a condamné mercredi matin la nouvelle attaque qui cible désormais le Prix national de littérature Nancy Morejón, poétesse, dramaturge, essayiste et traductrice cubaine de renommée internationale. Membre de l'Académie cubaine de la langue, écrivain incontournable dans la littérature contemporaine de Cuba.

Alberto Marrero, président de l'Association des écrivains de l'UNEAC, a rendue publique cette déclaration:

Pour Nancy, pour la poésie, pour la culture cubaine

Au cours des dernières heures, les médias de presse et les espaces numériques soutenus par ceux qui aspirent à perturber l'ordre social que l'écrasante majorité des Cubains a librement adopté se sont fait l’écho d'une campagne diffamatoire contre la poétsse et essayiste Nancy Morejón, l'une des voix les plus éminentes et les plus reconnues de la lyrique insulaire, lauréate du prix national de littérature, 2001 pour l'œuvre de sa vie.

Invitée au Marché de la Poésie 2023 à Paris, ceux qui s'alignent sur ceux qui détestent et défont, ont fait pression sur les organisateurs de l'événement pour que Nancy soit privée du statut de présidente d'honneur du rendez-vous, investiture grâce e à laquelle on rendait justice à une œuvre de résonance internationale. Pour ce faire, le Pen Club français et certains de ses partisans, ont fait appel à des lieux communs usés dans les attaques contre des artistes et des intellectuels qui vivent et travaillent parmi nous, à qui ils ne pardonnent pas leur fidélité et leur dévouement à leur peuple et à leur culture.

Nous, les écrivains et artistes cubains répudions toute tentative destinée à discréditer la trajectoire poétique et humaine de Nancy et exprimons notre soutien solidaire à l'éminente créatrice. La haine ne pourra rien contre la poésie et la culture cubaines.

La Havane, le 31 mai 2023

Pourquoi Nancy Morejón est-elle attaquée par les médias qui portent traditionnellement atteinte à l'image de la nation cubaine ?

Nancy Morejón a reçu cette année la présidence d'honneur du marché de la poésie, un événement fondé en 1983 par l'éditeur Jean-Michel Place et la critique Arlette Albert-Birot, qui réunit à Paris des écrivains, des éditeurs et des publications du monde entier.

Lors de l'inauguration de l'événement, qui se déroulera du 7 au 12 juin, le programme prévoit que l'intellectuelle cubaine offrira quelques mots et donnera deux conférences sur la poésie caribéenne.

Le « péché" de Nancy, pour ceux qui la harcèlent, est de représenter la plus haute institution qui regroupe les écrivains et les artistes cubains et de s'identifier pleinement à l'œuvre culturelle de la Révolution.

Le Mouvement Poétique Mondial a publié depuis Medellín la déclaration suivante :

Pour la défense de Nancy Morejón.

Déclaration du Mouvement Poétique Mondial.

Medellín, le 31 mai 2023.

La poète, traductrice, essayiste, éditrice et universitaire cubaine Nancy Morejón est la nouvelle victime de la haine et du revanchisme de la droite cubaine à l'étranger. Quel est le péché de Nancy Morejón ? Vivre et travailler à Cuba et rester aux côtés de la révolution cubaine. C'est son crime aux yeux de ceux qui, à partir de leur position défavorable au système politique de l'île, tentent de faire table rase des valeurs élevées qui sous-tendent la culture cubaine. Face à une vague de médiocrité et de politisation extrême à laquelle sont confrontés les artistes cubains qui quittent l'île pour développer leur travail, nous ne pouvons pas faire moins qu'appeler la communauté intellectuelle et artistique du monde à répudier cette pratique qui offense et tente d'humilier tout artiste fidèle à son peuple qui reste à ses côtés face à l'attaque de l’Empire et à la guerre économique, financière, commerciale, médiatique, diplomatique et culturelle que livrent les États-Unis d'Amérique du Nord à la petite île socialiste des Caraïbes.

Hier, c'était le boycott, on brûlait des disques et il y avait des menaces de bombes dans les théâtres de Miami. Maintenant, ce sont les pressions à Barcelone face aux concerts du groupe musical Buena Fe, un exemple de haute qualité et de dévouement à son peuple.

Pendant ces dernières heures, la haine est à Paris entre les mains sales de ceux qui, opposés au Gouvernement et au système politique que le peuple cubain s'est donné sans pression ni influence de personne, maintenant mettent dans le viseur de leur impuissance et de leur frustration, la grande poète Nancy Morejón, Prix national de littérature de leur pays et l'une des voix qui synthétise le mieux dans la culture cubaine, ce mélange résistant d'engagement, de sentiment patriotique, d'éthique, de race, de genre et la plus haute qualité littéraire.

L'éminente intellectuelle caribéenne a été invitée en tant que présidente d'honneur du marché de la poésie de Paris qui débutera le 7 juin prochain dans la Ville Lumière.

Le Mouvement poétique mondial, dont la poétesse est un membre éminent en tant qu'intellectuelle et en tant qu’organisatrice principale du Festival international de poésie de La Havane, appelle à répudier ces actes contre la culture cubaine et contre toute manifestation artistique de n'importe quel pays, n'importe où dans le monde.

La culture est l'âme des nations. La culture est l'esprit qui soutient les peuples dans la construction d'un meilleur destin pour leurs enfants. Défendons Nancy Morejón de la barbarie et de la médiocrité que quelques-uns veulent transformer en récit mondial. Nancy Morejón est aujourd'hui la culture cubaine, la nation cubaine. Une femme qui a décidé de vivre et de se battre aux côtés de son peuple mérite notre solidarité et que nous l'accompagnions avec la force de nos convictions les plus profondes et de notre action la plus déterminée.

Comité de coordination du Mouvement poétique mondial Medellín, 1er juin 2023

***

Origine de l'attaque contre Nancy Morejón. Qui est le porte-parole ?

Jacobo Machover, un journaliste inconnu, professeur d'université et sombre écrivain anti-cubain, membre de l'Association européenne Cuba libre d’extrême droite s'est adressé aux directeurs de l'événement poétique le 24 mai :

« J'ai appris avec étonnement que la poétesse cubaine Nancy Morejón va occuper la présidence d'honneur de l'édition 2023 du marché de la poésie, qui aura lieu du 7 au 12 juin sur la place Saint-Sulpice à Paris.

... ... ... Je tiens à vous rappeler que cette poétesse est actuellement la directrice du magazine Unión, organe de l'Union très officielle des écrivains et artistes de Cuba...', elle figure parmi les premiers signataires d'un « Message » d'éducateurs, journalistes, professeurs, écrivains, artistes, scientifiques » (...) dirigé par le journaliste Ignacio Ramonet, biographe officiel de Fidel Castro est du Venezuela, Hugo Chavez en date du 5 octobre 2022 à La Havane. Cite le texte signé par Nancy:

« Nous faisons partie des millions de Cubaines et de Cubains formés par la Révolution et défenseurs de ses valeurs (...) « Nous condamnons les discours de haine, la diffamation, les distorsions de notre réalité (...) «

« La poétesse Nancy Morejón a l'habitude de signer ce genre de lettres"... ajoute-t-il dans sa diatribe.

On applique le manuel de la droite manipulatrice pour politiser la présence de l'écrivain et poète cubain, dans le cadre de l'attaque contre la Culture.

Très facilement basés sur Machover et ses gens du PenClub, dirigé par Antoine Spirt, ils ont demandé aux organisateurs de déplacer Nancy.

Des journalistes et des écrivains français nous racontent qui est Jacobo Machover : fils de parents juifs polonais réfugiés à Cuba, Machover est né à La Havane. Il avait 9 ans quand, en 1963, ses parents décident de partir en France. Il se dit exilé, comme tant d'autres par opportunisme, mais en réalité, il ne l'a jamais été.

Dans les années 90, pleine période spéciale, il devient du jour au lendemain un expert sur Cuba et commence à distiller sa haine en publiant des essais dans lesquels il dénigre Fidel, Raul, le Che et la Révolution cubaine. Dans les années 2000, il qualifie Chavez de « ridicule » et « d’apprenti dictateur. »

L'Association européenne Cuba libre d’extrême droite a revendiqué l'attentat au cocktail Molotov qui a provoqué un incendie à l'ambassade de Cuba à Paris en juillet 2021, avec le communiqué suivant :

COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE CUBA LIBRE

« L'ambassade de la tyrannie castriste en France a été ciblée, dans la nuit du 26 juillet 2021, par trois objets incendiaires qui ont causé des dommages matériels. La date n'est pas fortuite : c'est celle de la fête nationale cubaine, qui commémore l'assaut en 1953 par les frères Fidel et Raúl Castro de la caserne Moncada. »

…« Nous proclamons notre solidarité avec l'action menée contre l'ambassade illégitime de notre pays en France, face à laquelle nous avons manifesté tant de fois. »

VIVE CUBA LIBRE ! La Patrie et la Vie !

Paris, le 27 juillet 2021

Par l'Association européenne Cuba libre

(…)

En 2008, il a publié "Le visage caché du Che" dans lequel il dénigre le moral d'Ernesto Che Guevara. En 2017 L'exil, loin du paradis, un autre bodrio qui n'a pas eu la moindre répercussion. Il revendique Israël et considère les Palestiniens, les Syriens et les Libanais comme des terroristes. Machover a menacé lâchement des citoyennes françaises solidaires de Cuba, et a tenté d'agresser des Latino-américains résidant en France pour avoir élevé leur voix en faveur de la Révolution et l'avoir révélé.

nous passons des temps difficiles de tentative de colonisation culturelle, de repositionnement des droites et d'essor des manifestations fascistes. Mais une fois de plus, ceux qui croient qu'en agressant des musiciens et des poètes, ils pourront faire taire la Culture cubaine, l'âme d'une nation libre et souveraine, se trompent.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/06/01/cuba-una-denuncia-necesaria-por-nancy-por-cuba-por-la-cultura-universal-y-por-la-humanidad/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/06/cuba-defendre-la-culture-universelle.html