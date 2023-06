Cuba: Les échecs en bonne santé

La Havane, 11 juin (RHC) Les échecs à Cuba sont en bonne santé actuellement, a déclaré la grande maîtresse internationale Vivian Ramón Pita.

La joueuse d'échecs cubaine s'est entretenue avec Prensa Latina avant de participer à une simultanée d'échecs qui s'est déroulée à Montevideo en hommage au 95e anniversaire de la naissance d'Ernesto Guevara, passionné et promoteur de ce sport sur l'île caribéenne.

Elle était accompagnée du maître international uruguayen Bernardo Roselli, pour qui Che Guevara aurait pu atteindre un Elo de 2 300 points et le grade de maître de la Fédération internationale des échecs (FIDE).

Vivian Ramón Pita dirige le Centre d'études sur les échecs de l'Université des sports de son pays et estime que le jeu d'échecs cubain se porte très bien et qu'il est en plein rétablissement.

"Nous avons un groupe de jeunes gens très talentueux qui ont peut-être pris des responsabilités avant la maturité requise", a ajouté la spécialiste.

Elle reconnaît qu'il y a eu une perte de talents due au phénomène migratoire, "mais pour l'instant la situation est prometteuse ».

Nous avons récemment organisé le 56e tournoi Capablanca in Memoriam à La Havane, auquel ont participé de nombreux joueurs cubains et étrangers.

Nous avons impliqué un groupe avec plus de 200 enfants et un autre groupe de vétérans, avec une cinquantaine d'entre eux, a-t-elle ajouté.

La grande maîtresse a avoué qu'elle avait toujours rêvé de remporter le titre, mais qu'elle n'avait jamais pensé avoir le privilège historique d'être la première Cubaine à le gagner en 1998.

J'ai compris que je devais y parvenir dans les tournois mixtes et c'est sur cela que je me suis concentrée, ainsi que sur beaucoup d'études et de travail, et c'est ce que je recommande aux jeunes qui ont cette aspiration, a-t-elle dit.

Son opinion a de la valeur, car elle a été sept fois championne de son pays, qu'elle a représenté lors de neuf Olympiades d’échecs.

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/325234-les-echecs-en-bonne-sante-a-cuba-selon-la-grande-maitresse