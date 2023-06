Cuba : Washington cherche-t-il à fabriquer un casus belli contre Cuba ?

Par Raúl Antonio Capote

La machinerie des médias falsificateurs obéissant aux dictats du Gouvernement des États-Unis a commencé une nouvelle campagne dangereuse et un fameux contre Cuba.

Selon The Wall Street Journal qui a eu le « mérite » de mettre ce mensonge en circulation, il existerait un accord militaire entre Cuba et la Chine pour l'installation d'une soi-disant base d’espionnage.

Cette fausse information a été immédiatement reprise par d'autres médias, parmi lesquels Deutsche Welle qui a mal informé ses lecteurs en affirmant que « la Chine installera à Cuba, une grande base pour espionner des États-Unis. »

Carlos F. de Cossio, Vice ministre des relations extérieures, a démenti puis La Havane les imputations de différents médias sur l'existence d’un plan destiné à installer une base du pays asiatiques en terre cubaine.

« Avec l'indépendance concernant les droits souverains que Cuba possède en matière de défense, notre pays est signataire de la déclaration de l'Amérique latine et des Caraïbes, comme zone de paix signée à La Havane en janvier 2014, le » a déclaré Cossio.

De plus, il a confirmé la position de Cuba qui rejette toute présence militaire étrangère en Amérique latine et dans les Caraïbes, y compris la présence des nombreuses bases et effectifs militaires des États-Unis, en particulier sur la base militaire qui occupe illégalement une partie du territoire national dans la province de Guantanamo.

Cette accusation n'a pas été faite à la légère. Derrière cette fausse information se cachent des secteurs réactionnaires de Washington qui cherchent à justifier la recrudescence du blocus et à faire augmenter les actions agressive contre Cuba. Elle fait partie d'un processus prémédité et soutenu dont le but est de détruire la crédibilité, la légitimité du Gouvernement et de justifier n'importe quelle mesure punitive.

Inclure Cuba dans des listes noires de toutes sortes, l'accuser de « menacer la sécurité nationale des États-Unis », en plus de l'effet immédiat que cela a sur les relations économiques avec le monde, est destiné à détruire la réputation de l’île, à la priver de la solidarité internationale, à l'isoler du monde pour que personne ne fasse rien contre ses agresseurs au cas où ils décideraient d'utiliser la force.

Discréditer, grâce a des attaques coordonnées, en utilisant toutes les ressources des technologies, réaliser des campagnes noires qui durent dans le temps, sans arrêt, qui des campagnes qui affectent psychologiquement celui qui est agressé, qui font baisser son estime de lui-même, qui diminuent sa crédibilité et sa légitimité fait partie de tout mensonge créé contre contre cette île.

La machinerie des infamies, des mensonges et des provocations mise en marche est destinée à créer contre Cuba un Casus Belli.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/06/10/cuba-washington-busca-fabricar-un-casus-belli-contra-la-isla/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/06/cuba-washington-cherche-t-il-a-fabriquer-un-casus-belli-contre-cuba.html