Équateur: Pour récupérer la Patrie

Par Alexis Ponce

La nomination et la désignation de RC5 à ses candidatures au poste de président et de vice-président de la République, a été une opération géniale de stratégie politique et de communication sociale. Ses étapes ont été les suivantes que je vais énumérer:

Garder le pays en haleine et surtout les médias, l'extrême droite et les oligarchies, pendant des semaines.

2. Aller vers Glas, le nommer, et qu’il refuse après avoir été choisi. Pendant cet intérim, il y a eu plus de tweets et de messages qu’à aucun autre moment politique de cette année, sur tous les réseaux sociaux, de droite, de gauche, d'ultra-droite et de masse.

3. La droite était si nerveuse que la légende selon laquelle Rafael Correa était à Manta s'est répandue. On l'avait déjà vu à Pedernales. A Portoviejo. A Chone. Et la droite envoyait même des policiers. Et rien. Il rit quelque part dans sa maison : une excellente façon de stresser la bourgeoisie équatorienne.

4. Et enfin, ouvrir la voie aux femmes et aux jeunes. Désigner une femme manabite : María Luisa González, pour être la première femme présidente de l'histoire de l'Équateur et Andrés Aráuz, un excellent cadre professionnel, homme politique et enseignant, en tant que vice-président.

5. Il est urgent de voter pour eux. Défendre le progressisme et combattre les extrêmes-droites et tous leurs candidats. Sinon, le banquier et ses trafiquants de drogues détruiront le pays.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/06/11/ecuador-a-recuperar-la-patria/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/06/equateur-pour-recuperer-la-patrie.html