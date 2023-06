Ingérence: Les méthodes utilisées par les États-Unis pour mener des guerres contre d'autres pays

L'ancien ministre français de l'Économie de 2012 à 2014, Arnaud Montebourg, lors d'une interview, a indiqué quelles méthodes les Etasuniens utilisent pour mener des guerres contre d'autres pays, aussi bien en Europe que sous d'autres latitudes. Ce politicien est connu pour être un fervent défenseur du made in France et de la souveraineté de son pays au milieu de la désindustrialisation qui progresse en Europe.

L'ancien fonctionnaire a noté que les États-Unis utilisent des outils militaires, surtout les systèmes d'écoute et de renseignement qu'ils ont construits après le 11 septembre 2001, pour espionner les entreprises étrangères qui sont en concurrence avec les leurs.

Cette vérité a été mise à jour lorsqu'Edward Snowden a révélé qu'il y avait 75 000 000 de conversations et de courriers électroniques d'entreprises françaises qui avaient été exploitées par la NSA en France. Montebourg a expliqué que cela n'a été possible que grâce à une technologie militaire fabriquée par les Etasuniens.

« Deuxièmement, ils ont un outil appelé droit extra-territorial. Les Américains utilisent une forme de loi qui est une loi impérialiste et qui consiste à se déclarer compétents sur des sujets qui ne les concernent d’aucune façon, » a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu'ils se déclarent les gendarmes du monde et pensent avoir l'autorité pour saper les intérêts souverains. Il a précisé qu'ils le font dans tous les domaines, en particulier dans le domaine économique.

De même, il signale que, dans leur volonté de jouer le rôle d'autorité mondiale, ils ont établi une liste de 22 000 composants dont ils se donnent le droit d'autoriser ou non l'exportation. Il a précisé que la loi Patriot de 2001 leur a donné le pouvoir, par exemple, de demander toute information sur une entreprise : brevets, technologies, personnes, entre autres, sans aucune raison et sans autorisation judiciaire.

Avec tout cela et la relation inégale qui existe entre les États-Unis et la France, Montebourg déclare que son pays ne répond pas au harcèlement étasunien parce qu'elle a intériorisé une véritable faiblesse qui favorise une sorte de "servitude volontaire". Il en va de même pour d'autres pays, qui sont soumis par la diplomatie, l'économie et la puissance militaire.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/06/05/estados-unidos-los-metodos-usados-para-librar-guerras-contra-otros-paises/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/06/ingerence-les-methodes-utilisees-par-les-etats-unis-pour-mener-des-guerres-contre-d-autres-pays.html