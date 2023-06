Venezuela: Maduro rencontre le procureur de la Cour pénale internationale

Karim Khan est arrivé à Caracas pour l'examen de l'affaire « Venezuela I ».

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a rencontré jeudi le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, au palais de Miraflores à Caracas.

« Nous examinons les progrès réalisés après la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec la CPI. Nous continuerons à élargir les mécanismes de travail avec cette instance", a déclaré le président vénézuélien.

Khan est arrivé dans la capitale vénézuélienne pour suivre les enquêtes sur l'affaire connue sous le nom de « Venezuela I », qui concerne des violations présumées de la force publique contre des citoyens, lors des manifestations politiques de 2017.

Sa visite a lieu dans un climat de tensions croissantes après que le Venezuela ait averti en avril dernier que les actions et les opinions du procureur sur le dossier ont été données « au détriment du sérieux et de la rigueur que l'on attend » de cette institution.

Le ministère du Pouvoir populaire pour les Affaires étrangères a souligné que la réunion s'est déroulée « dans l'esprit de la complémentarité positive établie dans le Statut de Rome. »

Cette troisième visite de Khan dans le pays bolivarien « confirme le principe du dialogue constructif, ainsi que la volonté du procureur de la CPI de rencontrer « sur place » les autorités vénézuéliennes. »

Les visites précédentes de Khan au Venezuela se sont été déroulées le 3 novembre 2021 et le 31 mars 2022 et ont abouti à la signature du protocole d'accord qualifié par Maduro de « document historique », et à l'ouverture d'un bureau du procureur de la CPI à Caracas pour un dialogue plus efficace et une assistance technique.

