Venezuela : Trump voulait faire s’effondrer le pays pour s'approprier son pétrole

Dans un discours électoral lors d'une convention du parti républicain à Greensboro, Caroline-du-Nord, États-Unis, l'ancien président Donald Trump a reconnu que sous son gouvernement, il était sur le point de « faire s’effondrer », le Venezuela et de réussir « à prendre tout son pétrole. » Ces paroles, prononcées ce samedi 10 juin, ont été prises comme une confession du fait que derrière les sanctions illégales et le soutien inconditionnel offert par son Gouvernement à Juan Guaidó, et à d'autres politiciens, il n'y avait que des intérêts totalement économiques.

« Que pensez-vous du fait que nous achetions du pétrole au Venezuela? Quand je suis parti, le Venezuela était sur le point de s'effondrer ! Nous en aurions fini avec lui! Nous aurions pris tout son pétrole ! Il aurait été juste à côté ! Mais maintenant, nous achetons du pétrole au Venezuela ! Nous rendons un dictateur très riche ! Vous pouvez le croire ? Personne ne peut le croire !, » a déclaré le candidat à la présidence de son pays lors d'un discours prononcé au Centre des congrès de Koury.

Trump a également été très méprisant à propos du pétrole vénézuélien qu'il a qualifié « d'ordure » et de « goudron ». Il a dit qu'il était de très mauvaise qualité, qu'il avait besoin de raffineries spéciales en territoire étasunien et que cela leur causait des dommages environnementaux. Quelque chose de cynique si on se souvient que Trump a retiré son pays des accords de Paris sur le l’environnement.

Pendant qu'il était président, Trump a soutenu le gel de milliers de millions de dollars de l'État vénézuélien qui se trouvaient dans des banques des États-Unis et dans des banques internationales. De plus, son soutien ouvert à Juan Guaidó, un député vénézuélien qui, en 2019, s'était autoproclamé soi-disant président par intérim du pays, a été extrêmement important pour que cette proclamation cesse d'être une simple anecdote et que plus de 60 pays alliés des États-Unis décident de la prendre au sérieux, au moins pendant un certain temps.

Sous la présidence de Trump, entre janvier 2017 et janvier 2021, il y a eu une tentative d'assassinat du président vénézuélien Nicolas Maduro et une tentative d'invasion du Venezuela par des mercenaires étasuniens de l’entreprise Silvercorp. Il y a eu aussi une tentative de coup d'Etat le 30 avril 2019, et une tentative pour faire rentrer des troupes et des paramilitaires déguisés en aide humanitaire par la frontière entre le Venezuela et la Colombie lors de ce qu'on a appelé « la Bataille des Ponts. »

La grande majorité des sanctions illégales ou mesures coercitives unilatérales imposées au Venezuela l’ont été sous le gouvernement de Donald Trump. Selon le député président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, sur 926 sanctions contre le Venezuela, 765 ont été signées par Trump. Parmi ces agressions se trouvaient des sanctions contre la compagnie pétrolière d’Etat Petróleos de Venezuela (PDVSA) ainsi que le vol de la filiale de l'entreprise aux États-Unis, CITGO.

Les sanctions ont fait baisser les revenus du pays de 99 %, c'est-à-dire que le pays se soutient avec à peine à 1 % des revenus qu'il avait dans le passé, ce qui a eu de fortes répercussions sur les salaires des fonctionnaires, les pensions, les retraites et sur le fonctionnement des hôpitaux, des écoles publiques et des institutions.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2023/06/donald-trump-confiesa-intento-colapsar-venezuela-para-apoderarse-de-su-petroleo-video/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/06/venezuela-trump-voulait-faire-s-effondrer-le-pays-pour-s-approprier-son-petrole.html