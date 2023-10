Pérou: Le Congrès continue à rejeter les primaires ouvertes, simultanées et obligatoires

Par Wilber Huacasi

Nouvelle initiative. Force Populaire et d’Alliance Pour le Progrès s'unissent pour présenter une proposition contre l'obligation des élections internes avec une participation ouverte de tous les citoyens. Il y a trois processus électoraux qui se moquent de cette réforme.

Les groupes de Force Populaire et d’Alliance Pour le Progrès (APP) ont présenté un projet à caractère multipartite destiné à continuer à contourner la réforme électorale qui prévoyait la réalisation d’élections primaires obligatoires avec la participation ouverte de tous les citoyens.

Le projet a été traité le 17 octobre. Le texte est signé par des législateurs fujimoristes comme Patricia Juárez et Martha Moyano, et des membres de l'APP, comme Eduardo Salhuana, Lady Camones et María Acuña.

Mais des membres d’autres groupes ont soutenu cette initiative. C'est le cas de José Jeri, de Somos Perú ; Darwin Espinoza, d'Action Populaire, et José Cueto, de Rénovation Populaire.

Bien que Ruth Luque, de Changement Démocratique, figure également sur le site Web du Congrès comme co-auteur présumé, la députée a précisé qu'elle n'avait pas mis sa signature sur ce projet.

Peur de la participation

Le 27 août 2019, la loi régissant les élections ouvertes, simultanées et obligatoires a été publiée dans El Peruano.

Dans un contexte de désaffection des citoyens envers la classe politique, la réforme avait pour but de rapprocher les partis de la population. Comment ? En réglementant la participation des citoyens aux processus d'élections primaires lors de chaque élection.

C'est-à-dire que les citoyens allaient pouvoir se rendre aux urnes pour participer au choix des candidats des partis. (Une formule différente du système actuel, qui permet aux dirigeants de choisir leurs candidats).

Mais le nouveau système n'a jamais été mis en œuvre car le Congrès a choisi d'approuver des règles transitoires.

C'est ainsi que lors des élections du Congrès complémentaires de 2020, des élections générales de 2021 et des élections régionales et municipales de 2022, les partis ont continué à faire définir leurs listes de candidats essentiellement par les dirigeants ou les propriétaires des partis et, seulement dans certains cas, par des élections internes avec participation des affiliés.

La formule légale

Maintenant, au milieu de l’inattention des citoyens, le Congrès cherche à établir comme règle générale et à perpétuer la possibilité pour les partis de décider entre le fait de faire des primaires ouvertes avec les citoyens ou seulement avec les affiliés et/ou des délégués.

C'est ce qu'ils envisagent, dans la rédaction de l'article 24 de la loi sur les organisations politiques, à la fin de l'exécution des élections primaires.

Comme cela a déjà fonctionné dans les processus précédents, si cette règle est adoptée, l'article sur les élections à participation ouverte de tous les citoyens serait pratiquement décoratif. Les partis ont déjà manifesté leur rejet de cette option.

Besoin de consensus

Narda Carranza Pinedo, politologue et responsable du programme associé au Pérou d'IDEA International, prévient que le projet présenté, dans son ensemble, « tend à favoriser l'une des modalités les moins inclusives de sélection des candidats, qui est la modalité de sélection par le biais de délégués ».

« Le concept de primaire consiste à responsabiliser les bases du parti plutôt que seulement les élites. La sélection uniquement par des délégués est un type de sélection de candidats qui ne peut pas nécessairement être qualifiée de primaire », note-t-elle.

La spécialiste a rappelé que les primaires ouvertes, simultanées et obligatoires (PASO) sont nées de l'expérience antérieure en ce qui concerne les processus de sélection des candidats. Elle souligne en outre que son adoption doit se faire à partir d'un débat qui obtiendrait un consensus.

Le processus

Projet présenté.

Après la présentation du projet, la Commission de la Constitution présidée par la fujimoriste Martha Moyano doit mettre à l'ordre du jour le soutien pour une éventuelle déclaration.

Consultations.

Au moins jusqu'à hier, la question n'a pas été soumise à la consultation du jury national des élections (JNE).

Le mot

Narda Carranza, politologue

« Les PASO sont un outil qui a été proposé pour démocratiser la sélection des candidats. Cela a été fait en tenant compte du contexte de l'histoire et de l'expérience de la sélection des candidats au Pérou.

Note : Dans l'édition imprimée de ce samedi 28 octobre, nous avons consigné par erreur le nom de Ruth Luque en tant que co-auteur du projet, à partir des informations numérisées sur le site web du Congrès. La députée a précisé qu'elle n'avait pas signé cette initiative. Ce matin, l'Office majeur a également fait la correction sur le site de l'institution parlementaire.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/10/28/peru-congreso-persiste-en-rechazo-a-las-primarias-abiertas-simultaneas-y-obligatorias/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/10/perou-le-congres-continue-a-rejeter-les-primaires-ouvertes-simultanees-et-obligatoires.html