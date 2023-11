Argentine : Ce que dit le FMI à propos de l’enquête sur le crédit qu'il a accordé à Macri

Le bureau d'évaluation indépendant (IEO) du Fonds Monétaire International a confirmé que fin novembre débutera une évaluation du crédit exceptionnel de 57 000 000 000 de dollars qu'il a accordé accordé au Gouvernement de Mauricio Macri en 2018 auquel il a effectivement remis 44 000 000 de dollars,

Dans un communiqué, le IEO a précisé que cette évaluation « analysera le concept et l'application des principaux éléments de la politique d'accès exceptionnel qui incluent les quatre critères d'accès exceptionnel (centrés sur les nécessités de balance de paiement du pays, la stabilité de sa dette, son accès au marché et les perspectives de succès du programme) les procédures renforcées pour la prise de décision et les évaluations à posteriori. »

Ce texte ne dit pas de manière explicite qui enquêtera pour savoir si le prêt a violé les règles internes du Fonds ou la destination que devait avoir les fonds qui ont été remis au Gouvernement de Mauricio Macri. L’enquête va se heurter à ces aspects et évaluer la situation de la balance de paiement et la soutenabilité la dette argentine.

De plus, quand ils arriveront en Argentine, ils trouveront des rapports officiels qui vont dans ce sens comme celui élaboré par la banque centrale en 2020 sur la fuite de capitaux et sa coïncidence temporelle avec l'arrivée de l'argent du FMI. Le rapport du contrôleur général de la nation de cette année qui a signalé que dans la souscription de cette dette, les lois Argentine ont été violées et a souligné ce qui a été dit par le BCRA va aussi dans ce sens car 60 % de l'argent a été destiné à financer la fuite de capitaux.

Les méthodes

La IEO est un organisme du fonds qui fonctionne de manière indépendante par rapport au personnel du FMI et de sa direction. Le sens de cette structuration est de garantir que ses évaluations soient impartiales et ne soient pas sujettes à des influences politiques ou institutionnelles.

C'est pourquoi la IEO a un mandat clair pour mener à bien des évaluations sur les politiques et les opérations du FMI. Cela inclut la révision de programmes de prêt et d'assistance technique ainsi que l'évaluation de l'efficacité, des politiques et des pratiques du FMI.

Dans le cas de l'Argentine, l'évaluation examinera l'application de la politique d'accès exceptionnel(EAP) dans le stand-by avec l'Argentine, en plus d'autres programmes, basés sur la même EAP.

Le bureau, dirigé par l'Espagnol Pablo Moreno, a anticipé le fait que « au cours des évaluations de l'IEO, il est pratiquement habituel de se rendre dans les pays importants–dans ce cas, l'Argentine, entre autres–pour recueillir l’opinion des acteurs clés au niveau national sur les sujets évalués. »

