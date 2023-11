Argentine: il pourrait y avoir de l'argent frais

Par Marcelo Di Bari

Dans un clin d'œil clair au Gouvernement élu, le Fonds Monétaire International a évoqué la possibilité de transférer des fonds frais à l'Argentine en accordant une ligne de crédit spéciale en cas d’urgence.

Il s'agit du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (FFRS), créé pour « aider les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire vulnérables à développer une plus grande résilience aux chocs de la balance des paiements et à assurer une reprise soutenable », selon l'explication donnée par le FMI lors de la création de ce programme, début 2022.

Ce poste est alimenté par une partie des droits de tirage spéciaux que l'organisme a émis pendant la pandémie afin d'augmenter la liquidité globale. Ce programme a été conçu à l'origine comme un mécanisme de solidarité auquel les puissances pourraient contribuer pour pallier les préjudices et les besoins mondiaux laissés par le Covid-19.

La possibilité d'intégrer l'Argentine à ce programme a été admise par Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. « La façon la plus importante pour l'Argentine de s'aider elle-même est de s'attaquer aux déséquilibres macroéconomiques qui se sont accumulés », a déclaré Georgieva dans une interview à l'agence Reuters, diffusée mardi. « Mais en outre, nous sommes très intéressés à soutenir l'Argentine, à résoudre le problème profond de l'inflation, à créer un environnement pour la croissance stimulé par le secteur privé qui puisse encourager l'emploi et l'économie en général », a-t-elle déclaré.

« (L’Argentine) a des problèmes structurels très importants que le FMI peut aider à résoudre, ainsi que des problèmes d'adaptation très importants », a ajouté Georgieva, quelques heures avant de recevoir à Washington les deux collaborateurs du président élu, Javier Milei, chargés des liens initiaux avec les techniciens qui suivent l’e cas de l’Argentine : Luis « Toto » Caputo et Nicolás Posse. Ils sont tous deux restés à Washington - tout comme Gerardo Werthein, qui fait l’effet d’un futur ambassadeur - tandis que Milei, ainsi que sa sœur Karina et Santiago Caputo ont pris l'avion privé pour retourner à Buenos Aires après la rencontre qu'ils ont eue à la Maison Blanche avec le conseiller à la sécurité intérieure, Jake Sullivan.

A combien s'élèverait ce nouveau prêt?

L'accord du FFRS représenterait beaucoup plus en termes politiques qu’en termes économiques. On estime que le pays pourrait recevoir environ 1 300 000 000 de dollars. Mais ce serait une preuve que le FMI approuve le nouveau Gouvernement, d'autant plus que cette ligne de crédit n'a jamais été accordée au Gouvernement d'Alberto Fernández et que la sécheresse de l'année dernière, qui a réduit les exportations de 20 000 000 000 de dollars, n'a même pas été prise en compte pour ce programme et n'a pas non plus été prise en compte pour réduire les exigences de l'accord de facilités étendues en vigueur.

Georgieva et Milei ont eu un premier dialogue par vidéoconférence vendredi. Le président élu a déclaré qu'il lui avait parlé de « différents aspects de notre plan d'ajustement fiscal et de notre programme monétaire » La responsable du FMI l'a qualifié d’ « engagement très constructif, de discussion très sérieuse ».

Ce rapprochement se produit dans des circonstances où l'accord signé par l'Argentine et le FMI en mars 2022 est pratiquement tombé. La révision qui avait été reportée après les élections n’est pas fixée mais on sait que si elle est pratiquée, elle donnera un résultat négatif, de sorte que l'organisme cessera de fournir l'aide financière prévue.

Entretemps, le Gouvernement doit respecter une échéance de 900 000 000 de dollars le 21 décembre prochain, moins de deux semaines après la prise de fonction des nouvelles autorités. Une aide du FMI permettrait au nouveau président d'avoir les ressources nécessaires pour respecter cette obligation et gagner du temps tout en définissant la manière dont la relation entre les parties se poursuivra.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/28/argentina-guino-del-fmi-a-milei-podria-haber-dinero-fresco/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/argentine-il-pourrait-y-avoir-de-l-argent-frais.html