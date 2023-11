Argentine: La ministre de la Femme dénonce des violences envers les membres de son ministère

La Havane, 25 novembre, (RHC)- La ministre argentine de la Femme, du Genre et de la Diversité, Ayelén Mazzina, a condamné vendredi la violence et la haine à l'encontre des employés de ce ministère d'État. Ce ministère a fait l’objet de deux alertes à la bombe depuis la victoire de Javier Milei aux urnes.

Le siège du ministère, à Buenos Aires, a été évacué suite à deux appels contenant des messages d’intimidation.

"Cela se produit dans un contexte d'appels violents et haineux et de harcèlement sur les réseaux sociaux qui ont augmenté après les élections de dimanche dernier", a dénoncé la ministre sur son compte officiel de X.

Elle a également assuré qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais qu'ils "faisaient partie d'une escalade de la violence contre les féminismes et l'institutionnalité que nous avons atteinte ».

"Ils ne passeront pas. Nous continuerons à nous battre pour un monde meilleur. Le ministère a marqué un tournant dans l'histoire de l'Argentine et de l'Amérique latine dans la lutte pour l'égalité des sexes, en atteignant et en accompagnant plus de 1 800 000 personnes au cours de ces quatre années", a-t-elle déclaré.

"Jusqu'au dernier jour de mon mandat, je me battrai pour la même chose : une Argentine plus juste, plus égalitaire et sans violence", a souligné la ministre argentine de la Femme, du Genre et de la Diversité.

À plusieurs reprises, le président élu, Javier Milei, a déclaré qu'il fermerait le ministère, ce qui a été vivement critiqué par les organisations de défense des droits de l’homme.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/340395-une-ministre-argentine-condamne-des-actes-de-violence-et-de-haine