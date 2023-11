Le président élu a rencontré Jake Sullivan et Juan Gonzalez. Pendant ce temps, Luis Caputo et Nicolás Posse ont eu des rencontres avec le Trésor et le FMI. Milei a affirmé que le pays du nord sera l'un de alliés internationaux importants.

Le président élu Javier Milei a nord-eu mardi des réunions à Washington avec le conseiller nord-américain à la sécurité intérieure, Jake Sullivan, le conseiller spécial du président des Etats-Unis Joe Biden et directeur principal du Conseil de sécurité nationale pour l'hémisphère occidental, Juan Gonzalez.

L’éventuel ambassadeur d'Argentine aux États-Unis, Gerardo Werthein, Marc Stanley, l'actuel ambassadeur des États-Unis en Argentine, et la chef de campagne, Karina Milei, sœur du président élu faisaient également partie de la délégation.

Milei, en sortant de la rencontre, a déclaré : « C'était une excellente réunion. Nous sommes très satisfaits et très heureux de ce qui s'est passé lors de la réunion. » « Nous avons parlé de la situation argentine et des défis que nous avons dans ce gouvernement et de notre position au niveau international »"a-t-il ajouté. « Absolument, très confortable", a déclaré Milei à propos de l'ambiance de la conversation.

Le président élu a affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis et Israël seraient ses alliés internationaux. Des relations charnelles avec les États-Unis comme dans les années 90 ? On ne peut pas l'exclure. Le pays du nord a des intérêts concrets à faire des affaires en pillant nos biens communs naturels comme l'eau, le lithium, le gaz.

Ces réunions font partie de l’ordre du jour du président élu qui cherche à montrer son plan de guerre contre le peuple travailleur à partir du 10 décembre qui comprend « l'ajustement fiscal, la réforme monétaire, la réforme de l'État et la déréglementation ».

De leur côté, Nicolás Posse et Luis « Toto » Caputo se sont rendus au département du Trésor avec l'ambassadeur nord-américain à Buenos Aires, Marc Stanley. « C'était une très bonne réunion », a déclaré Caputo à propos de la rencontre au département du Trésor, en revenant à l'hôtel. Ils ont également rencontré des responsables du FMI cet après-midi. Sont-ils en train de négocier un nouveau prêt ?S’il en est ainsi, seuls l'endettement et l'hypothèque augmentent.

Milei cherche à ce que le pays soit aux pieds de l'impérialisme yankee et se conforme aux plans de pillage du pays pour plaire aux grandes capitales du monde.

