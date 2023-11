Argentine : Milei: dollar, privatisation et répression

Loin d'adoucir son discours, le libertaire a confirmé les plans qu'il avait évoqués pendant sa campagne : « Tout ce qui peut être dans les mains du secteur privé va être dans les mains du secteur privé, », a-t-il déclaré. Il a promis de réprimer les grèves et a confirmé qu'il chercherait à dollariser l'économie et à fermer la Banque Centrale.

Le président élu Javier Milei rencontrera le président sortant Alberto Fernandez « pour que la transition soit le plus ordonnée possible, et ainsi minimiser les dégâts sur la population à cause de ce qui peut se passer sur les marchés, » a-t-il prévenu. Lors de sa première interview, il a confirmé les axes de son gouvernement : « Ll'ajustement, nous devons le faire inexorablement. »

Privatisation des médias publics

Milei a confirmé que « tout ce qui peut être dans les mains du secteur privé va être dans les mains du secteur privé. » C'est pourquoi il a annoncé qu'il privatiserait les médias publics, Radio Natconal, la TV Publica et l'agence d’informationsTélam, la plus importante du pays.

Il a dit « Nous, nous considérons que la TV Publica est devenue un mécanisme de propagande. » Sur un ton revanchard, il a dit que « 75 % de ce qui a été dit sur nous, l’a été de façon négative, avec des mensonges, et en favorisant la campagne de peur. » Et il a ajouté : « Je n'adhère pas à cette pratique d'avoir un ministère de la propagande. »

YPF dans l'objectif,

Le même sort de privatisation touchera la compagnie d’État YPF. « YPF, d'abord, il faut la recomposer. Depuis que Monsieur Kicillof a décidé de la nationaliser, la détérioration qu'ils ont faite de l'entreprise en terme de résultat pour qu'elle veuille moins que quand on l'a expropriée. »

C'est pourquoi, pour Milei « ce qu'il faut d'abord faire, c'est la recomposer. » « Dans la transition à laquelle nous pensons, sur la question énergétique, YPF et Enarsa ont un rôle à jouer. Pendant qu'on rationalisera ces structures, on les mettra à créer de la valeur pour qu'on puisse les vendre de manière très bénéfique pour les Argentins. »

Répression de la protestation sociale

En évoquant les éventuelles protestations contre les mesures d'ajustement qu'il annonce pour son prochain gouvernement, il a menacé : « Quand il y a un délit, on le réprime. »

Pour cela, il a révélé que son allié serait le prochain chef du gouvernement de Buenos Aires, Jorge Macri. « Dieu nous en préserve, mais ils pourraient finir par créer, disons, une situation délicate dans la rue. Cela se produit généralement dans la capitale fédérale. Nous travaillons, nous en avons déjà parlé, pour maintenir l'ordre dans les rues. »

« L'État se charge de la sécurité et de la justice. Quand il y a un délit, on le réprime. Hier, j'ai dit que hors de la loi, rien. Ici, la loi va être respectée. »

Abrogation de la loi sur les locations

La loi sur les locations que le congrès a modifié il y a quelques semaines en faveur des locataires sera abrogé. Selon Mireille, « le la seule chose que cette loi a faite c'est de provoquer des dégâts. »

« Il faut l'abroger, », A-t-il déclaré, et donner la possibilité que, contrairement à ce qui a été établi, les locations « puissent être faites dans n'importe quelle monnaie. »

Banque Centrale et dollarisation

Pour lui, la fermeture de la Banque Centrale « est une obligation morale » qu'il a prise, et il a noté que pour cela, il faut « dollariser. » Comme il l'a dit pendant la campagne, « Nous, nous proposons que la monnaie soit celle que les individus choisissent », mais il a précisé que pour cela « avant d'ouvrir le tronc,l faut régler le problème des Leliqs. »

Il a dit qu'il le ferait « le plus rapidement possible. Parce que sinon, il va y avoir tout le temps, l'ombre de l’hyper-inflation. »

Inflation

« La preuve empirique dans le cas de l'Argentine dit que si vous coupez aujourd'hui l'émission de monnaie, ce processus mettra entre 18 et 24 mois pour la détruire et l'amener aux niveaux internationaux les plus bas. »

« Nous sommes prêts à appliquer le manuel au pied de la lettre pour régler les problèmes qu'à laissé ce Gouvernement. Nous avons conçu tous les mécanismes pour gérer la situation en minimisant les dégâts sur la population. »

Le FMI

Milei a révélé que, pendant ces dernières heures, «le FMI l'a appelé », mais il n'a pas donné de précision. Il a reconnu que « nous avons maintenu un dialogue depuis avant les élections. »

Prélèvements,

Il a affirmé qu'il avancera aussi « vers une élimination des prélèvements », mais il a confirmé qu'avant, il faudra « ouvrir le marché du change » et que pour l'ouvrir « il faut régler avant la balance de la BCRA. »

«Nous, nous avons un plan clair sur la façon de le résoudre, nous sommes confiants et à partir de là, libérer le tronc implique aussi de libérer l'activité, l'emploi et qu'on commence à recomposer l'équilibre de l'économie. »

Alliances politiques

En politique, il s'est déclaré « prêt à travailler avec ceux qui veulent embrasser les idées de la liberté. Et je pense qu'à l'intérieur du PJ, il y a des parties qui sont prêtes à le faire. Nous, nous allons toutes les recevoir. »

Il a indiqué que « son premier voyage sera pour les États-Unis, et ensuite, il se rendra en Israël. »

« Tout cela avant d'être investi. Cela a plus une connotation spirituelle que d'autres caractéristiques. »

L’éducation

« L'éducation, pour le moment, va continuer, de la même façon que jusqu'à maintenant. Le système est fédéral, on ne peut pas privatiser la santé, l'éducation parce qu'elle dépend des provinces. »

« Le principe du bon d'achat ? II vaut toujours mieux, financer la demande, pas l'offre. Mais nous parlons de choses qui ne vont pas pouvoir être mise en place à court terme, alors arrêtons de mettre des rumeurs dans la tête des gens. Tout va continuer comme avant. »

Le Cabinet.

Il a précisé que « il y aura 8 ministres » qui travailleront à leur charge, et il a annoncé que Mariano Cúneo Libarona sera ministre de la justice. » et l'ancienne candidate au poste de gouverneur de Buenos Aires, Carolína Píparo, restera à la tête de la Anses.

Pour leur part, « La sécurité et la défense sont de la responsabilité de Victoria » Villarruel.

« La santé dépend de capital humain, à la charge de Sandra Petovello qui a déjà l'équipe une équipe qui fonctionne. Gustavo Morón est au Travail. »

« Santiago Caputo, par son rôle, est au même niveau que ma sœur il va être sur des sujets stratégiques. Il va avoir un rôle fondamental. »

Ensuite, il a reconnu que Federico « Sturzenegger est une personne que j'admire et pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Luis ‘Toto’ Caputo, je l'aurais dans mon équipe et Luciano Laspina est quelqu'un avec qui je pourrais parler. »

Miguel Ángel « Pichetto peut avoir un rôle clé à la chambre des députés. » et il a affirmé qu’il « y a un dialogue important avec (Florencio) Randazzo. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/20/argentina-las-definiciones-del-ultraderechista-javier-milei-dolar-privatizaciones-y-represion/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/argentine-milei-dollar-privatisation-et-repression.html