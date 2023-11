Cuba: Condamnation massive du blocus étasunien

Par María Josefina Arce (RHC)

Une fois de plus, le monde a dit NON au blocus que les États-Unis maintiennent depuis plus de six décennies contre Cuba. Lors d'une journée historique, l'Assemblée générale des Nations unies a voté pour la 31e fois contre cette mesure génocidaire qui entrave le développement socio-économique du pays et viole les droits de l'homme de tout un peuple.

Cent quatre-vingt-sept nations ont voté en faveur du projet de résolution présenté par Cuba sur la nécessité de mettre fin à cette politique hostile qui, de mars 2022 à février de cette année, a causé des dommages de plus de 4 milliards 867 millions de dollars.

La nouvelle victoire cubaine a démontré une fois de plus l'isolement des États-Unis qui, comme le veut la tradition, n'ont été soutenus dans leur siège du peuple cubain que par leur allié inconditionnel, Israël, tandis que l'Ukraine s'est abstenue.

L'ONU a été le théâtre, comme chaque année depuis 1992, d'une grande solidarité avec la plus grande des Antilles qui, comme l'ont souligné les différents orateurs, a le droit de choisir sa propre voie, sans pression extérieure, et est un exemple d'humanisme pour le monde.

S'adressant à l'assemblée plénière, le ministre cubain des affaires étrangères Bruno Rodríguez a affirmé que si l'attention portée à l'être humain est et sera une priorité à Cuba, l'impact de cette mesure cruelle sur la qualité de vie et les services fournis à la population est indéniable.

Dans leurs discours, les représentants des nations du monde entier et des organisations régionales ont exprimé leur répudiation du blocus criminel, qui s'est intensifié même pendant la pandémie du COVID 19 avec plus de 240 mesures adoptées par l'administration du président de l'époque, Donald Trump (2017-2021).

Ces sanctions restent en place sous la présidence du démocrate Joe Biden, en plus de l'inscription de Cuba sur la liste arbitraire des pays qui parraineraient le terrorisme, ce qui entrave davantage le progrès socio-économique de la nation caribéenne.

Les intervenants ont rejeté la nature extraterritoriale du blocus américain, qui affecte les relations commerciales de Cuba avec d'autres pays et décourage les investissements étrangers sur le territoire cubain.

Le blocus américain a été qualifié d'inadmissible, d'anachronique, d'injuste, d'illégal et de contraire au droit international au cours des deux jours de débat sur le projet de résolution cubain.

En septembre dernier déjà, lors du débat au plus haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'appel à la fin de la politique hostile des États-Unis à l'égard de Cuba, une demande soutenue par une grande partie de la société américaine, a été entendu avec insistance.

La première intervention, qui correspond traditionnellement au Brésil, a été l'occasion de condamner le siège économique qui entrave l'accès à la nourriture, aux médicaments et à d'autres produits de base, causant ainsi des souffrances au peuple cubain.

Auparavant, le rejet de cette mesure unilatérale et génocidaire avait été manifeste lors de divers événements, tels que le sommet entre la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, et l'Union européenne, qui s'est tenu à Bruxelles, en Belgique, en juillet dernier.

Tout au long de l'année, le monde a également été le théâtre de nombreuses actions de soutien à l'île dans sa lutte contre le blocus américain et son droit à construire son propre projet de vie.

La communauté internationale a été énergique dans sa condamnation et dans son appel au respect des nombreuses résolutions adoptées par l'ONU, que les États-Unis, avec leur arrogance habituelle, ont ignorées et ont maintenu une mesure de guerre en temps de paix, en violation des principes du droit international et de la Charte de l’ONU.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/338297-condamnation-massive-du-blocus-americain-contre-cuba