Cuba : Droits sexuels et reproductifs au troisième congrès de médecine familiale

Par Gabriela Orihuela

Au Palais des Conventions de La Havane s'est déroulé du 1er au 3 novembre le troisième congrès de médecine familiale. Lors de ces journées, on a débattu de problèmes essentiels dans les différentes spécialités qui interviennent dans la santé et en particulier dans le domaine familial.

Lors de cette dernière rencontre, on a discuté sur la santé sexuelle et reproductive dans les soins primaires et du rôle du Fonds des Populations ((UNFPA), avec un panel composé par MsC. Milagros Santacruz, les docteurs Livia Quintana, Grisel Rodríguez et Gabino Armán.

Les sujets abordés ont été : les standards de qualité dans les services de santé pour adolescents, l'utilisation des méthodes contraceptives de longue durée et les soins de santé sexuelle et reproductive dans les urgences, y compris le soin de la violence basée sur le genre.

C'est en 1968 que les droits sexuels et reproductifs ont été ajoutés à la liste des droits de l'homme, mais en parler est beaucoup plus récent et par conséquent, toutes les personnes n'ont pas une information véridique et opportune.

Selon Gabino Armán, médecin obstétricien et vice-président de la société scientifique cubaine pour le développement de la famille (SOCUDEF), les adolescents sont ceux qui sont le moins bien informés et presque toujours, quand on les éduque dans cette matière, on le fait dans une perspective véritablement biologique et non dans une perspective de droits.

Précisément, le travail avec les adolescents était centré sur la conférence de Milagro, Santacruz, fonctionnaire du programme de soins maternels et infantiles ((PMI) et de Livia Quintana. Les deux docteur ont été d'accord sur le fait que le PAMI s'occupe de la mise en place des standards de qualité dans les services de santé intégrale pour les adolescents.

« Ces standards sont nés à partir de la nécessité d'éliminer des barrières pour l'accès et l'utilisation effective de la population adolescente aux service de santé a déclaré Santacruz.

Cette analyse est réalisée au niveau régional depuis 2015. Ensuite, on a étudié les nécessités du groupe de population signalé pour mettre en place de façon adéquate des standards de qualité. Huit ont été élaborés pour le travail avec les adolescents cubains: les connaissances des adolescents sur la santé, le soutien de la communauté, le paquet de services, les compétences des professionnels de la santé, l'environnement physique et l'équipement des établissements de santé, l'égalité, les données, l'amélioration de la qualité et la participation des adolescents.

L'un des résultats de ce processus est que les standards de qualité ont été incorporés à la politique de soins intégraux de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse et au plus récent programme du P. M I. « Ensuite, on voudrait qu'il soit inclus dans la loi de soins aux enfants, aux adolescents et aux jeunes, », a signalé Santacruz.

Elle a déclaré aussi qu'on ne peut pas penser à une santé intégrale sans avoir la santé mentale, buccal, nutritionnelle, sexuelle et reproductive, d'où l’importance du travail intégré. « Il est important, en plus, l'Intersectorialité, toute la communauté doit participer à l'éducation et aux soins des adolescents, l’Interinstitutionnalité, la communication entre les centres hospitaliers et les spécialistes sont des clés de ce processus. »

Les études pointent trois problèmes essentiels dans l'adolescence : le nombre élevé de grossesses et d'avortements et la croissance du nombre d'adolescents qui contractent des maladies sexuellement transmissibles, ITS et VIH–sida.

La planification familiale et évidemment l'éducation intégrale sur la sexualité sont indispensables pour aider à faire baisser ces chiffres.

Le vice président de la SCUDEF a déclaré : «L’un des principaux apports de la planification familiale est de réduire le nombre de grossesses non souhaitées–surtout à un âge précoce–qui continue à être haut dans la région, et en particulier à Cuba, un problème de santé. »

Grisel Rodríguez, représentante du Fonds de Population des Nations Unies ((UNFPA) a exprimé son expérience dans les soins en santé sexuelle et reproductive d'urgence. UNFPA, de la même façon, travaille pour l'éradication de la violence basée sur le genre

« On a travaillé, en outre, à l'acquisition de kits de santé sexuelle et reproductive, d'hygiène intime pour des groupe en conditions de vulnérabilité : les personnes enceintes, ayant accouché, les personnes handicapées ou transgenre, VIH.–sida et ITS.

« Ces kits ont été remis dans des zones déterminées et ont apporté beaucoup d'aide dans certaines situations, par exemple quand l'ouragan Ian a frappé notre pays. »

En même temps, elle a noté que « toutes les actions que nous réalisons le sont dans une perspective de genre bien marquée, on plaide pour la justice sociale, l'égalité et l'équité. »

Dans la voie envisagée, il y a eu de des résultats très importants et le soutien apporté par la Fédération des Femmes Cubaines. « Nous ne voulons pas qu'on remette seulement le matériel, on cherche à ce qu'il soit accompagné par de l'information opportune, » a déclaré Rodriguez.

Le troisième congrès de médecine familiale qui avait pour thème « 40 ans de réussites, et de défis de la médecine familiale à Cuba, pour obtenir la santé universelle », été organisé par le ministère de la santé publique et des professionnels de différentes régions du pays y ont participé.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/05/cuba-derechos-sexuales-y-reproductivos-en-el-iii-congreso-de-medicina-familiar/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/cuba-droits-sexuels-et-reproductifs-au-troisieme-congres-de-medecine-familiale.html