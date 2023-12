Cuba: Festival du nouveau cinéma latino-américain à La Havane

Par : Thalía Fuentes Puebla, Cubadebate, 29 novembre 2023

Traduction Françoise Lopez Bolivar infos

Sous le slogan "Lumière verte action !", se déroulera, du 8 au 17 décembre, la 44e édition du Festival international du nouveau cinéma latino-américain, l'un des rendez-vous les plus importants de la culture dans la plus grande des Antilles.

La sélection officielle comprend 199 films de 19 pays, principalement originaires d'Argentine, du Brésil, de Colombie, du Mexique, du Chili, de Bolivie, du Costa Rica, de l'Équateur, du Guatemala, du Honduras, de Porto Rico, du Paraguay, de la République dominicaine, de l'Uruguay et du Venezuela. Cuba, quant à elle, compte environ 30 oeuvres , a-t-on appris mercredi lors d'une conférence de presse.

Les catégories sont maintenues dans cette 44e édition : Long métrage de fiction, première oeuvre, documentaire, animation et post-production (Amérique latine en perspective, cinéma et nouvelle télévision, présentations spéciales et classiques restaurés). De plus, comme d'habitude, des prix collatéraux seront remis.

La sélection non latino-américaine comprend des films d'Espagne, des États-Unis, de Finlande, de Hongrie, d'Allemagne, du Kazakhstan, du Liban, de Belgique, d'Iran, d'Italie, du Japon, de France et d'Inde, entre autres.

« Les thèmes les plus récurrents sont les relations familiales, l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, la perspective de genre, la diversité, la violence, l'environnement et l'approche des faits historiques », a déclaré la directrice du festival, Tania Delgado Fernández.

Les salles officielles du FINCL en 2023 seront les cinémas qui composent le circuit de 23 (Yara, Acapulco, 23 et 12, Chaplin et La Rampa) plus la salle Glauber Rocha, de la Fondation du Nouveau Cinéma latino-américain et celle de l'Université des Arts.

À ce sujet, elle a affirmé que l'événement maintient cet esprit décolonisateur qui l'a toujours caractérisé.

« Les colons », le film qui représentera le Chili aux Oscars, sera le film qui sera projeté au cinéma Chaplin lors de l'inauguration de l’événement.

De même, on a appris que 30 affiches de 10 pays différents et 231 scénarios sont en compétition. La 44e édition rendra hommage au réalisateur français Max Linder et au réalisateur hispano-mexicain Luis Buñuel dont seront projetés deux films restaurés et le documentaire « Buñuel, un cinéaste surréaliste » de Javier Espada.

Dans le programme collatéral, il y aura un panel sur Julio García Espinosa, un autre consacré à l'identité audiovisuelle et à la mondialisation, la célébration des 25 ans du programme Ibermedia et le Forum d'animation Juan Padrón entre le 9 et le 11 décembre dans les études d'animation de l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique.

De même, le statut Mémoire du monde sera remis à la collection d'affiches du cinéma cubain, une récompense décernée cette année par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Parmi les invités internationaux de ce rendez-vous figurent María Novaro, réalisatrice et présidente de l'Institut du cinéma du Mexique ; Agnés Jaoui, cinéaste, scénariste et actrice française, et Sergi López, acteur espagnol.

L'entrée aux salles de projection coûtera 10 pesos en monnaie nationale (CUP), tandis que les passeports habituels, avec huit billets, auront une valeur de 60 CUP. On peut acheter ces billets sur la plateforme numérique La Papeleta.

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/11/29/del-8-al-17-llegara-a-la-habana-44-edicion-del-festival-del-nuevo-cine-latinoamericano/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/cuba-festival-du-nouveau-cinema-latino-americain-a-la-havane.html