Cuba: Nouvelle attaque contre la culture cubaine

Déclaration de l'union des écrivains et des artistes de Cuba

Une nouvelle attaque contre la culture cubaine est en marche : dans des lieux payants de sept villes des États-Unis, d'Europe et d'Amérique latine, un festival de cinéma parrainé par le soi-disant Institut international de l'activisme Hannah Arendt s'est proposé de montrer un peu plus d'une dizaine de productions audiovisuelles qui cherchent à réécrire l'histoire et à falsifier les réalités d'une nation qui, au milieu de l'hostilité croissante et soutenue desGouvernements étasuniens et d'innombrables obstacles, défend son droit inaliénable à la souveraineté, à l'autodétermination et à l’indépendance.

Derrière ces actions se cachent des intérêts sales, financés par des fonds, des agences et des fondations qui dépendent de Washington et de filiales à son service basées dans le sud de la Floride ou qui s’identifient pleinement à celles-ci dans d’autres lieux. Ce n'est pas la création artistique qui est au centre de la sélection mais le positionnement médiatique contre la Révolution et la présomption de semer la matrice d'opinion selon laquelle de telles productions constituent la seule tendance possible et respectable au sein du large spectre conceptuel et esthétique de l'audiovisuel cubain actuel.

Ce n'est pas un hasard si les dates de ce prétendu événement audiovisuel coïncident avec la nouvelle session du Festival International du Nouveau Cinéma Latino-Américain de La Havane, un espace de rencontre légitime du meilleur de l'œuvre des cinéastes de la région qui mise sur un cinéma révolutionnaire, anti-impérialiste, engagé envers le destin des plus défavorisés ; et s’il se déroule quelques jours après la réalisation réussie de la rencontre La Nation et l’Émigration qui a rapproché comme jamais auparavant les idéaux patriotiques des Cubains au-delà de leur lieux de résidence.

Depuis l'UNEAC, nous dénonçons la manœuvre orchestrée par ceux qui aspirent à saper les piliers de la nation, et nous confirmons notre engagement envers les expressions artistiques les plus authentiques.

La Havane, le 29 novembre 2023

