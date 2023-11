Hommage à Fidel Castro en France à l'occasion de l'anniversaire de sa mort

Paris, 24 novembre (RHC) La mission d’ Etat de Cuba en France a rendu hommage aujourd'hui au leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro, à l'occasion du septième anniversaire de sa mort, dans un acte politico-culturel dirigé par le vice-président de l'île, Salvador Valdés Mesa.

L'hommage a débuté par le dépôt d'une gerbe dédiée à Fidel Castro (1926-2016) par M. Valdés Mesa, qui était de passage à Paris après une tournée à la tête d'une délégation dans les pays africains, en compagnie de l'ambassadeur de la nation antillaise, M. Otto Vaillant.

Des poèmes, un documentaire sur l'homme d'État et les manifestations d'affection à Cuba après sa mort, le 25 novembre 2016, ainsi qu'une exposition photographique ont fait partie de la réunion, à laquelle ont participé des diplomates, des fonctionnaires et des travailleurs de différentes missions, y compris la mission bilatérale et celle accréditée auprès de l’Unesco.

Le vice-président de la République a affirmé que Fidel Castro est plus présent aujourd'hui et que son héritage est plus nécessaire que jamais, dans la période complexe que traverse l'île des Caraïbes.

Pour sa part, l'ambassadeur Vaillant a évoqué l'unité et la résistance léguées par le leader.

Avec son exemple, nous n'avons pas le droit de nous fatiguer dans la construction d'une société plus juste, a-t-il souligné.

(Source:PL)

