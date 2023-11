Médias : La voie  de l'industrie médiatique vers la révolution

Le congrès mondial des médias qui s'est déroulé du 14 au 16 novembre dans la capitale des Émirats Arabes Unis a marqué la voie par laquelle devront passer les médias dans un futur proche. La technologie, l'innovation et l'intelligence artificielle ont été reconnues comme des avantages et des défis à prendre en compte au moment de réaliser un journalisme proche de la vérité, et avec des codes qui permettent d'attirer l'attention du public.

D'une part, ils sont essentiels pour le développement de contenu créatif et le contrôle des audiences, de l’autre, ils représentent une brèche pour la désinformation, un phénomène qui a été présent ces dernières années avec l'apogée des réseaux sociaux.

Le centre national d'exposition d'Abu Dhabi a réuni des milliers de personnes décidées à révolutionner l'industrie des médias. La représentation de tous les continents a donné une valeur ajoutée à ce rendez-vous : la camaraderi, l'échange d'expériences, de technologies et de connaissances ont été des valeurs fondamentales de ce forum mondial.

Ici, l'intérêt des Emirats Arabes Unis à établir des alliances stratégiques avec les médias d'Amérique latine a été clair. Un motif pour lequel des dizaines de personnes de ce continent liées à l'industrie sont venus en tant que visiteurs, invités et exposants.

Nicolas Schönefeld, directeur exécutif de Télévision América Latina a dit : « Je suis heureusement surpris par un évènement semblable, et en plus, par la représentation de l'Amérique latine. Il me semble très bien que l'Amérique latine commence à se trouver sur des scènes sur lesquels elle n'existait pas directement il y a quelques années. »

De même, il a souligné l'impact de l'intelligence artificielle dans notre région. « Elle est en train d'être très utilisée pour la construction de fausses informations, une question qui est capitalisée par les droites latino-américaines. Pour nous, c'est un défi de pouvoir démonter cela et de trouver la manière d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir raconter la réalité de nos territoires. »

Nous avons également parlé avec Rita Vasquez, directrice du journal panaméen La Presse, qui a affirmé qu'il est important de comprendre ce qui est en train de se passer de l'autre côté du monde dans les médias « qui ont des profils similaires à ceux que nous avons nous-mêmes. »C'est également important parce qu’on apprend de la technologie, des façons de penser, de faire des affaires, », a-t-elle ajouté.

«L'industrie médiatique affronte un moment critique, surtout à cause de l’incursion des nouvelles technologie dans notre routine de travail et c'est pour cela que voir ce que font les autres, de quelle façon ils s'adaptent à l'innovation est extrêmement important. Cela, nous ne pouvons pas le faire depuis nos pays. Nous devons sortir, voir, savoir comment le font les autres, » a-t-elle ajouté.

Mohammed Jalal Al Rayssi, directeur général de l'agence d'information des Emirats, l'une des entités qui organisait ce forum, a souligné l'authenticité de cet évènement, car il réussit des personnes du monde entier dans le but de fomenter la communication et l’apprentissage mutuel.

Ainsi, a-t-il souligné, les Emirats Arabes Unis se renforcent en tant que centre mondial pour avancer dans l'avenir de l'industrie des médias.

« Une fois deux plus, le congrès mondial des médias a réuni des dirigeants, des décideurs et des membres exécutifs d'institutions de médias renommées du monde entier pour donner forme avec succès à l'avenir de l'industrie des médias mondiaux. À travers des efforts coordonnés et l'échange productif de concepts créatifs et de solutions technologiques innovantes. »

Le congrès mondial des médias a permis d'apprécier de près des projets innovants qui se déroulent dans l'industrie des médias à travers une foire exposition d'une superficie de plus de 30 000 m², avec la présence de 77 intervenants dirigeants de l'industrie. De plus, il y a eu des espaces très importants pour l'analyse de l'avenir des médias centrés sur l'intelligence artificielle :Education Stage, Co-Production Majlis, Innovation Stage, NexTech y Future Media Lab.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/11/18/congreso-mundial-de-medios-el-camino-a-la-revolucion-de-la-industria-mediatica/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/medias-la-voie-de-l-industrie-mediatique-vers-la-revolution.html