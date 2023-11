Venezuela : ExxonMobil cherche à fomenter un conflit militaire

Par Juan Carlos Torres

Le président de la république, Nicolas Maduro, a dénoncé vendredi la campagne d'ExxonMobil et du Commandement sud destinée à fomenter un conflit militaire sur le territoire de l’Esequibo.

Ils sont en train de fomenter, ExxonMobilet l'empire des États-Unis, par derrière, le Commandement sud, un conflit militaire là, dans cette zone. Comme il y a plus de 100 ans, les Britanniques menaçaient de prendre l’Orénoque et de prendre l'est du Venezuela. Maintenant, la menace vient aussi de là. Toute la classe politiqsue du Guyana, ils sont tous capté par ExxonMobil. La corruption de la classe politique du Guyana est totale et le peuple du Guyana le sait. »

Lors d'un contact téléphonique, le président a ajouté que « pendant le XIXe siècle, les oligarchies terriennes ont divisé notre pays et nous ont amené à presque disparaître en tant qu'État, en tant que République. Les empires britannique et étasunien se sont répartis notre territoire dans un grand piège qu'ils ont monté avec la sentence de Paris. »

« Maintenant, ils veulent répéter la même histoire, mais maintenant le Venezuela est uni, le Venezuela du XXIe siècle a un peuple, a une Force Armée Nationale Bolivarienne, a un État, a une patrie, et à cette occasion, ils ne vont rien pouvoir contre nous, » a souligné le chef de l’État.

Il a confirmé que malgré les menaces constantes du Gouvernement du Guyana, le 3 décembre prochain aura lieu au Venezuela le référendum consultatif sur l’Esequibo Guyanais. Il n’y aura pas de force sur cette terre, il n'existe pas de force sur cette terre pour arrêter le référendum consultatif du 3 décembre. Le 3 décembre, au Venezuela se produira un fait historique. Le peuple ira voter et décider. Et point.

Que personne n'en doute.

« Dimanche 3 décembre 2023 est la date de notre rendez-vous avec l'histoire du Venezuela, du rendez-vous pour la patrie, c'est une date sans aucun doute bénie parce que c'est un jour pendant lequel nous revendons toutes les générations qui ont lutté pour l'indépendance et l'intégrité territoriale du Venezuela, c'est un jour pendant lequel nous revendiquerons Bolivar qui a défendu et construit la Grande Patrie, c'est un jour pendant lequel nous revendiquerons toutes les générations d'hommes et de femmes comme notre commandant Hugo Chávez qui a reconquis l'indépendance et le sens de la république, et le sens de la République, le sens de Patrie, le 3 décembre est un jour d'union. Ce n'est pas un jour d'exclusion. Ce n'est pas un jour de division, » à déclarer le président.

Il a lancé un appel aux dirigeants du parti Patrie Pour Tous (PPT) à l'union nationale pour défendre l’Esequibo Guyanais.

Cet appel a été lancé lors d'un contact avec la réunion des militants de ce parti politique. Le chef de l'État a souligné que malgré le fait que l'impérialisme a toujours l’intention de dépouiller le pays de son territoire et de ses ressources, le Venezuela est aujourd'hui plus fort et dispose d'un peuple conscient et mobilisé.

En ce sens, il a demandé aux dirigeants du PPT d'aller de maison en maison, de motiver, d'éduquer, de sensibiliser et de solliciter le vote pour obtenir la victoire dans la défense du territoire de l’Essequibo.

« Allons-y avec raison, avec émotion, avec la passion de la Patrie pour mobiliser des millions d'hommes et de femmes afin de décider le 3 décembre du destin de la paix au Venezuela pour les 100 prochaines années, le destin de l'intégrité territoriale », a-t-il souligné.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/11/venezuela-maduro-advierte-que-exxonmobil-intenta-incubar-un-conflicto-militar/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/venezuela-exxonmobil-cherche-a-fomenter-un-conflit-militaire.html