Venezuela : L'enquête de la CPI sur les droits de l'homme est un autre artifice politique

Lors de sa comparution, mercredi, devant la Cour Pénale International ((CPI), à la Haye, le chancelier du Venezuela, Yvan, Gil, s’est à nouveau plaint du fait que certains secteurs manoeuvrent contre le pays en demandant la réouverture de l'enquête sur les soi-disant violations des droits de l'homme au Venezuela.

Ensuite, il a affirmé que ces actions ont un objectif politique clair grâce auquel on cherche à attaquer le pays avec de soi-disant crimes contre l'humanité, « qui n'ont jamais eu lieu. »

« On a cherché à utiliser la CPI pour attaquer politiquement le Venezuela grâce a une accusation de crime contre l'humanité qui n'ont jamais eu lieu. C'était l'époque de Donald Trump et de sa stratégie de changement de régime dans laquelle toutes les options étaient sur la table », a affirmé le chancelier lors de la seconde audience de la CPI concernant la demande d'appel présentée par le Venezuela.

Il a indiqué d'autre part que depuis l'étranger, on organisait des actions pour porter atteinte à la stabilité du pays, des tentatives de coup d'Etat, et même la tentative d'assassinat du président de la république, Nicolas Maduro.

« Tout au long de ce processus, nous avons partagé avec le Parquet environ environ 30 000 rapports qui rendent compte de l'effort soutenu du système de justice du Venezuela » pour garantir les droits des Vénézuéliens sans inégalités ni discrimination. Il a expliqué qu'on a réussi à éviter que le plan pour amener le pays à une guerre civile soit un succès et il a précisé qu'il y a 255 agents de l’État mis en examen et 64 accusés.

« Il en ressort que des enquêtes ont été menées en toute indépendance dans le pays. Ce que l'on ne peut pas envisager, c'est que des accusations infondées soient lancées pour satisfaire les intérêts d'acteurs externes et internes », a souligné Gil.

Enfin, il a exigé que la République Bolivarienne du Venezuela soit traitée comme un État souverain auquel a été confié l’accomplissement de son devoir pour mettre fin à l'impunité : « Nous vous demandons un traitement juste, équilibré et objectif qui rétablisse la légalité brisée par le début de cette procédure, » a conclu le chancelier vénézuélien.

C'est le second jour pendant lequel le chancelier comparaît devant la CPI pour défendre la volonté de collaboration du Venezuela : « Le Venezuela n'a rien à cacher, nous confirmons notre engagement inébranlable à continuer à exercer la juridiction sur chacun de ces sujets, »a soutenu le diplomate vénézuélien.

Mardi a eu lieu la première audience au cours de laquelle la CPI a entendu les arguments en faveur et contre le fait de paralyser les investigations sur la commission de crimes contre l'humanité au Venezuela.

À ce sujet, Yvan Gil a évoqué le fait que la délégation vénézuélienne a démonté les arguments du procureur de la Cour Pénale Internationale qui prétendait demander la réouverture de l'enquête sur de soi-disant violations des droits de l'homme dans notre pays.

À la fin de l'audience, le ministre des relations extérieures a rappelé que l'affaire a été stimulée à l'époque pas ce qu'on appelait le Groupe de Lima, soutenu par le Gouvernement du président des États-Unis (USA) de l'époque, Donald Trump qui avait pour objectif principal de renverser le Gouvernement légitime du président Nicolas Maduro.

« C'est une affaire élaborée par le néfaste Groupe de Lima. Aujourd'hui, les juristes de la délégation vénézuélienne ont démontré que c'est une affaire politique créée grâce à une série d'actions incohérentes du procureur de la CPI,» a souligné le chancelier vénézuélien qui a dénoncé le fait que de nombreuses preuves ont été cachées à la délégation vénézuélienne par le procureur et que les preuves présentées par le Venezuela n'ont pas été présentées à la Cour Pénale Internationale.

« Nous avons démonté, pulvérisé l’argument du procureur qui cherche créer une affaire qui n'existe pas. La seule chose qui motive cette affaire, ce sont des raisons politiques, elle a été stimulée par le Groupe de Lima pendant l’ère Donald Trump. »

Il faut rappeler que la cour pour les questions préliminaires de la CPI avait autorisé le 27 juin dernier le bureau du procureur Karim Khan à réouvrir des investigations pour soi-disant crimes contre l'humanité en considérant les procédures judiciaires dans le pays commun insuffisantes.

À ce sujet, le chancelier avait affirmé que l'enquête sur le Venezuela « n'avait aucun support juridique réel », étant donné qu'on a démontré à plusieurs occasions qu'au Venezuela, « il y a une démocratie forte et un respect des droits de l'homme solide. »

« Nous avons un parquet qui travaille dans le but de garantir les droits à tous les Vénézuéliens.L'étape suivante doit consister à démanteler cette affaire et à déterminer qu’elle doit être clôturée immédiatement parce qu'elle a été créée de manière frauduleuse", a-t-il déclaré, exprimant la volonté du Venezuela de continuer à collaborer avec tout le système judiciaire international.

« Le Venezuela est une démocratie solide, mais nous l'exerçons de façon souveraine. Nous avons des institutions fortes, la Constitution protège les droits de l'homme et il y a toute un échafaudage juridique, une structure juridique qui existe au Venezuela. Toutes travaillent à l'unisson pour améliorer de plus en plus la situation des droits de l'homme qui est très loin du récit qui a été créé contre le Venezuela, » a conclu Gil.

