Venezuela : Le Conseil National Electoral rencontre des représentants du Centre Carter

Les autorités du Conseil National Electoral ((CNE) du Venezuela ont rencontré mardi des représentants du centre Carter à Caracas.

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre des accords signés le mois dernier à la Barbade entre le Gouvernement vénézuélien et des secteurs de l'opposition, pour organiser des élections présidentielles au second semestre 2024 avec la participation d'un accompagnement électoral international.

« Nous ne souhaitons pas d'ingérence. Plus il y aura d'impartialité, meilleure sera la participation des invités internationaux, », a affirmé le président du CNE qui s’est déclaré « satisfait » que le Centre Carter accompagne le futur processus électoral.

Les représentants du Centre spécialisé dans les processus électoraux ont été reçus par le président du CNE Elvis Amoroso, le vice président, Carlos Quintero, les recteurs Rosalba Gil, Juan, Carlos Delpino et Acme Nogal Méndez ainsi que par les recteurs suppléants Imad Saab Saab, Leonel Enrique Párica, Conrado Pérez et le secrétaire général, Antonio Meneses.

Pour le Centre Carter, ont assisté à la réunion Jennie Lincoln, conseillère pour l'Amérique latine et des Caraïbes, Ian Batista, Assistant de projets, Helena Fernandez, associée du projet démocratie et bureau du vice-président Amérique latine et Caraïbes et Michela Sivich, analyste, électoral.

Le président du CNE a indiqué que le Centre Carter est important pour résoudre les controverses au niveau mondial, c'est pourquoi il a déclaré qu'il était important qu'il participe comme accompagnant aux élections présidentielles de 2024.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

