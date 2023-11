Venezuela : Le président Maduro accorde une interview à Rafael Correa

Le président Nicolas Maduro accordé une interview à l'ancien président de l'Équateur Raphaël Correa. Au cours de cet entretien, il a évoqué plusieurs tentatives de coup d'État dont la révolution bolivarienne a fait l'objet au cours des vingt dernières années, ainsi que les actions de l'opposition dans le cadre de conspirations nationales et internationales.

Voici certains moments importants de cette interview :

–Le président du Venezuela a évoqué le coup d'Etat contre Hugo Chavez en 2002 et la réponse civique et militaire pour le réinstaller au pouvoir. Sur cet évènement historique, il a évoqué la résistance au changement des élites et le début du discours de haine qui a coïncidé avec l'arrivée de George W.Bush à la présidence des Etats-Unis.

–Il a également signalé qu'on a appliqué contre le Venezuela, « le manuel du parfait coup d'Etat », le même qu'ils ont utilisé contre le président Salvador Allende. Il a précisé que des facteurs patronaux et médiatiques se sont conjugués pour ce qu'il a appelé le « premier coup d'Etat médiatique de l'histoire de l'humanité, », un évènement qui fort heureusement a été contrecarré par le peuple.

–Sur la conduite de l'opposition lors de cet évènement et de ceux qui l'ont suivi, il a évoqué la nature putschiste de l'opposition à genoux devant les desseins des États-Unis : « quand ils ne peuvent pas grâce aux élections, ils recourrent à la conspiration, », a-t-il dit.

C’est pourquoi il a signalé que les révoltes qui on suivi son élection en 2013, le faux Gouvernement de Juan Guildo et l'incursion de mercenaires étrangers entraînés en Colombie font partie d'un schéma de coup d'Etat auquel un secteur de l'opposition a toujours recours.

–Parmi toutes les stratégies que Washington a mises en place pour renverser les Gouvernements chavistes, il a évoqué les décrets de Barack Obama comme un premier pas pour ouvrir cette voie de déstabilisation grâce à des sanctions.

–Concernant les conséquences de ces décrets, il a dit que pour l'économie du pays, ils ont été une catastrophe : « Nous avons perdu à cause des sanctions économiques, 99 % des revenus du Venezuela. Nous sommes passés d'une année à 56 000 000 000 de dollars à une autre à 700 000 000 de dollars, » a-t-il dit, c'est pourquoi le pays ne s'est pas relevé.

–Pour renverser le schéma de l'empire, le président Maduro a dit que des courants de changement très puissants qui suggèrent la naissance d'un monde multipolaire, on surgi : « Un monde sans hégémonie sans empire », dans lequel le Venezuela et l'Amérique latine vont être en première ligne de la bataille de la naissance.

