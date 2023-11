Venezuela : Les États-Unis incitent le Guyana à un affrontement pour l’Esequibo

Les États-Unis, en utilisant le Gouvernement du Guyana, commettent une provocation militaire contre la République Bolivarienne du Venezuela grâce à son Commandement Sud.

C'est ce qu'a dénoncé l'ambassadeur du Venezuela en Iran, José, Silva Aponte, lors d'une interview exclusive accordée aujourd'hui mercredi à la chaîne HispanTV sur le différents territorial que le Venezuela a avec son voisin guyanais pour la région de l’Esequibo.

Les États-Unis essaient de faire arriver les deux pays à un affrontement qui, de la part du Venezuela, n'arrivera jamais parce que le Venezuela a toujours cherché le dialogue dans le cadre de sa diplomatie de paix, » a ajouté le diplomate vénézuélien.

En se référant aux documents historiques qui prouvent la souveraineté du Venezuela sur cette région riche en incroyables ressources minérales et en hydrocarbures, Aponte précise que le Venezuela a été victime du pillage pendant des décennies.

Le responsable vénézuélien a dénoncé le fait que le Gouvernement du Guyana cherche à continuer à usurper ce territoire et est soutenu par l'entreprise pétrolière étasunienne ,Exxonmobil et par le Commandement Sud des États-Unis car « ce sont les chefs du Gouvernement qui, aujourd’hui, sont présents en République Coopérative du Guyana. »

En ce qui concerne le référendum citoyen sur la défense de l’Esequibo guyanais que le Gouvernement vénézuélien a programmé pour le 3 décembre, l'ambassadeur a indiqué que, face au refus du Guyana de s'asseoir à la table de dialogue, le Gouvernement a appelé le peuple pour qu'il décide, et il le fait pour une chose dune 'importance particulière pour le pays qui est notre territoire et plus spécialement l’Esequibo guyanais vénézuélien.

En s'adressant aux autorités du pays voisin, Aponte a affirmé clairement que « cette consultation, qu'il pleuve qu'il vente ou qu'il neige, se réalisera le 3 décembre. »

Il s'agit d'une consultation sur l’Esequibo, une région de 160 000 km² riche en pétrole dont le Venezuela réclame la souveraineté mais qui est administrée par le Guyana.

Le Venezuela dénoncé devant la Cour Internationale de Justice, de La Haye le fait que le Guyana, à travers ses alliances avec les États-Unis, cherche à l’agresser au milieu du conflit pour le territoire de l’Esequibo.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/22/venezuela-aponte-eeuu-incita-a-guyana-a-confrontacion-por-esequibo/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/venezuela-les-etats-unis-incitent-le-guyana-a-un-affrontement-pour-l-esequibo.html