Venezuela : Un juge de la Cour Internationale de Justice reconnaît Borges comme « chancelier »

Le Venezuela prévient qu'un nouveau juge de la cour internationale de justice a des liens avec des dirigeants de l'opposition et pourrait influer dans le litige pour l’Esequibo en faveur de la partie adverse.

La vice-présidente, du Venezuela, Delcy Rodriguez, a montré sur ses réseaux sociaux des preuves que Bogdan Lurlan Aurescu, désigné le 9 novembre comme juge à la Cour Internationale de Justice (CIJ) a remis une lettre à l'opposant Jorge Borges dans laquelle il le reconnaît en tant que chancelier du Venezuela et refuse ainsi l'autorité du Gouvernement de Nicolas Maduro, qui a comme chancelier Yvan Eduardo Gil Pinto.

Rodriguez a accusé Aurescu d’avoir violé les lois international quand, alors qu'étant chancelier de Roumanie, il avait reconnu l'opposant Juan Guaido comme « président en charge » du Venezuela.

« Ce juge, alors qu'il était chancelier de Roumanie (2019–2023) s'est adressé à Julio Borges (opposant en fuite), en le reconnaissant comme chancelier de Venezuela. C'est réellement une situation très grave, puisque son pays avait reconnu Juan Guaido comme soi-disant président du Venezuela (…) Comment une personne qui, aujourd’hui, occupe un poste comme celui de juge à la Cour Internationale de Justice, peut-elle de façon aussi flagrante violer la loi internationale et la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela ? » s'est demandé Rodriguez dans une vidéo diffusé sur les réseaux sociaux.

C'est pourquoi la vice-présidente a remis en question le fait que Aurescu soit en charge due la procédure concernant la conflit pour le territoire de l’Esequibo, étant donné ses liens avec des secteurs de la droite vénézuélienne extrémiste.

« C'est une stupidité, une barbarie ! C'est la raison de notre position historique de ne pas laisser à des tiers le soin de résoudre la contreverse territoriale sur notre Esequibo. »

Elle a souligné que, comme on a manœuvré dans la sentence arbitrale de 1899, la cour internationale de justice a choisi des juges pour qu'ils prennent partie pour d'autres intérêts et pour enlever l’Esequibo au Venezuela et le remettre à celui qui ne l'a jamais possédé.

À ce sujet, Rodriguez a réaffirmer que Caracas ne laissera pas à la Cour Internationale de Justice la décision sur l’Esequibo, un territoire en litige avec le Guyana.

Le Venezuela et le Guyana réclament depuis plus d’un siècle la souveraineté sur l’Esequibo, une zone de quelques 160 000 km² qui possède d'importantes réserves de pétrole. Mais le conflit s'est aggravé dernièrement à cause du processus unilatéral d'accord de licences sur des blocs pétrolifères dans la zone en litige par Guyana.

Le Venezuela n'a jamais reconnu la souveraineté du Guyana sur la zone de l’Esequibo, riche en pétrole, et affirme que la controverse doit être résolue dans le cadre de l'accord de Genève de 1966 qui prévoit une solution négociée et non une décision de la cour internationale de justice comme l'exige Georgetown.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

