Amérique latine : dynamique géopolitique

Dans la perspective de la géopolitique critique, les phénomènes géopolitiques qui mettent en relation le pouvoir et l'espace ne sont pas inamovibles ou fixes mais présentent des traits historiques et contextuels qui finissent par se caractériser dans un axe spatio-temporel spécifique et donnent une vision plus large sur la base des circonstances socio-spatiales et territoriales qui leur ont donné vie.

Nous donnons cette précision si on veut théorique, parce que pendant cette année 2023 qui va bientôt s'achever, le monde, mais en particulier la région latino américaine et caribéenne, a vu resurgir des conflits et des tensions dont on pensait qu'elles avaient été surmontées et le refroidissement ou la détente dans d'autres qu'on croyait inimaginables.

Personne n'aurait imaginé que la recette de l'orthodoxie néolibérale soit à nouveau appliquée comme elle est en train d'être appliquée en Argentine avec l'accession au pouvoir de Javier Milei ou qu'il soit possible de penser il y a un an et demi qu'à partir de dialogues directs entre Caracas et Washington, on pourrait négocier la concession de licences qui permettent au Venezuela d'exporter son pétrole sans aucune des restrictions que lui impose les sanctions des États-Unis.

Ainsi, si l'année 2003 a été une année de mouvement pour l'Amérique latine et les Caraïbes en matière politique et géopolitique, cela permet de prévoir que l'année 2024 n’échappera pas à cette logique et se montrera particulièrement dynamique au milieu de la dispute mondiale qui finit par conditionner et contextualiser les dynamiques nationales, régionales et mondiales.

Le retour de la droite en Amérique latine est dans les Caraïbes

Bien que parler des catégories droite et gauche soit aujourd'hui source de confusion en raison des logiques de superposition et pro-marché qui ont pris le contrôle de la politique, ce qui signifie qu'il s'agit de catégories qui doivent être problématisées en profondeur, la perspective utilisée par Norberto Bobbio dans son texte Droite et Gauche qui caractérise la première comme plus axée sur la vision individuelle de la défense de la liberté et la seconde comme plus axée sur les aspects collectifs de la défense de l’égalité mérite d'être soulignée.

Sans tomber dans des approfondissements théoriques ni dans des clichés qui finissent par obscurcir l'analyse (tout parti qui s'appelle socialiste n'est pas un parti de gauche) dans le contexte latino-américain et caribéen actuel, nous entendons par gouvernement de droite ceux qui promeuvent la reproduction du système actuel de domination qui renforce les inégalités et qui s'exprime dans l'application de l’orthodoxie néolibérale : réduction au minimum de l'État (privatisation et dérégulation des marchés), hyper-individualisme et alignement de la classe politique dirigeante sur les intérêts géopolitiques occidentaux (lisez États-Unis).

Récemment, en Equateur et en Argentine, sont arrivé des Gouvernements clairement identifiés par cette description. Dans le cas de l'Équateur, le président Daniel Noboa est l'héritier de l'oligarchie agraire du pays, derrière lui, se trouve l'une des familles les plus puissantes, propriétaire de l'entreprise Exportatrice Bananière Noboa, qui a bénéficié de connexions politiques et de lois créées pour protéger particulièrement les intérêts capitalistes. Même si son mandat. ne dure qu'un peu plus d'un an et demi, les politiques en faveur de la réduction de l'État et la confiscation de droits, surtout de droits du travail, qui sont prévues, continueront pendant les prochains mois.

En Argentine, l'alliance entre la droite traditionnelle représentée par Mauricio Macri et l'extrême droite de Javier Milei ont obtenu une écrasante victoire en novembre dernier et ouvert la voie à un nouveau cycle néolibéral avec les conséquences sociales et économiques déjà vues précédemment dans ce pays. La matérialisation d'une méga dévaluation, les licenciements massifs, les privatisations et, ce qui a attire encore plus l'attention, la criminalisation de la protestation sociale seulement quelques jours après avoir pris possession de la Maison Rose permettent de prévoir les années de conflits politiques et sociaux qui attendent le pays. Ce n’est plus le souvenir de Menem, il y a 25 ans, mais l’amère expérience néolibérale que Macri représentait il y a à peine un mandat présidentiel, qui a disparu.

Ces exemples et d'autres possibilités qui pourraient s’y ajouter dans les années à venir, comme celle de Jose Antonio Kast Rist au Chili, doit nous amener à une profonde réflexion centrée non sur l'idéologie ou sur le programme des partis ou des mouvements politiques qui s'affrontent à chaque période d'élection mais sur la tiédeur et la déconnexion de la classe politique des nécessités des électeurs qui se montrent à partir de l’indigestion produite par cette situation prêts à voter pour n'importe quel type de changement qui modifie leur situation actuelle précaire en achetant n'importe quelle sorte de solution.

Le rôle que jouent les médias en promouvant ces dirigeants de droite et d'extrême droite. pourvu qu’ils puissent dynamiter le chemin de toute option qui pourrait représenter un changement substantiel ou non du statut quo qui domine est un cas particulier. Il est vrai que l'alternance dont on parle tant, pilier de la démocratie libérale, en matière d'indicateurs, ce qu'elle provoque, ce sont des cycles d'avancées et de retours en arrière, surtout au niveau socio-économique, dont il sera difficile de sortir sans conséquences néfaste pour les pays dans lesquelles ils surviennent.

L'intégration régionale, une tâche en suspens

On a beaucoup dit que le retour de ce qu'on appelle « la vague progressiste » qui débuté avec les victoires électorales d’Andrés Manuel Lopez Obrador au Mexique et d'Alberto Fernandez en Argentine et s’est poursuivi dans les victoires de Gustavo Pétro en Colombie et de Lula Da Silva au Brésil il y a quelques mois, donnerait une stimulation finale pour relancer un processus d'intégration qui renforcerait la position de la région en tant que bloc géopolitique, géo-économique et même géo-historique dans le concert international.

Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Au-delà de la volonté politique que tout initiative d'intégration exige, on ne voit pas dans la région de stimulation économique capable de stimuler et de financer, à travers des initiatives publiques ou privées, ces projets conjoints qui permettraient de surmonter le moment vraiment discursif vécu en 2023.

Si l'on pense à l'Amérique du Sud, le pays appelé à diriger ce processus serait le Brésil, sachant que Lula se trouve au palais du Planalto, qui a donné des preuves qu'il était engagé envers l'intégration régionale et qui, à un moment donné, a dirigé avec d'autres pays (le Venezuela et l’Argentine) le renforcement de toutes les institutions de l'Union des Nations Sud-américaines (UNASUR).

Mais Lula montre plus d'intérêt à faire remonter les indicateurs économiques qui ont baissé sous le gouvernement de Jair Bolsonaro et à renforcer la position interne du Parti des Travailleurs et les alliances politiques internes qui lui ont permis de gagner les élections en 2022. Ceci fait que la politique internationale de la région n'est pas rentable au-delà des efforts qu'il fera cette année en convoquant une réunion des présidents d'Amérique du Sud (consensus de Brasilia en mai 2023) et en relançant le traité de coopération amazonien et son organisation OTCA. Cette dernière étant d’un intérêt géopolitique particulier pour le Brésil, car l’Amazonie représente plus de 50 % du poumon végétal de la planète.

L'exposition internationale qui aura lieu au Brésil en 2024 quand il lui reviendra d'assumer la présidence tournante du G20 et très probablement d'organiser le sommet des BRICS et la COP30 en 2025 permettra de nouveaux au président Lula d'assumer une partie de l'autorité régionale de façon beaucoup plus active en essayant de lier la région à ces espaces géopolitiques importants.

Le Venezuela, le blocus et l’Esequibo

Au Venezuela, il y a eu en 2023 un processus de levée des obstacles entre le Gouvernement de Nicolas Maduro et celui de Joe Biden qui a débouché sur un assouplissement partiel et temporaire des sanctions qui pèsent sur le Venezuela en matière de pétrole, un processus influencé par le comportement mondial de l'énergie après l'opération militaire spéciale russe en Ukraine et le génocide israélien à Gaza qui ont déstabilisé l'Asie occidentale.

Si cette démarche, typique des dynamiques géopolitiques, a pu en surprendre plus d’un, elle montre une fois de plus comment des intérêts particuliers déterminent et délimitent le comportement des puissances en fonction de leurs intérêts. Dans le cadre du Venezuela, on ne devrait pas tomber dans le discours triomphal qui cherche à dire que le régime de sanctions contre le pays est terminé. Au contraire, ce qu’ils cherchent, c'est à mettre en évidence l'élasticité de la position des États-Unis quand il s'agit de leurs intérêts.

Souvenons que les mesures annoncées représentent des extensions ou des licences réalisées sur la base des ordres exécutifs qui sont encore en vigueur contre le pays. En conséquence, il n'y a pas de levée des sanctions sur les secteurs en question par de telles licences. Pour rétablir la liberté économique et commerciale qui a été ôtée au Venezuela, tous les ordres exécutifs qui ont été imposés depuis 2015 doivent être abrogés ainsi que la législation qui leur donne une base juridique.

Au-delà du discours politique qui cherche à lier l'accord de ces licences à l'accord politique entre le Gouvernement et un secteur de l'opposition, il est vrai que le retour du brut vénézuélien sur le marché mondial de l'énergie donne au Venezuela une tranquillité et une stabilité qui est très appréciable dans la situation actuelle. Tout semble indiquer qu'en 2024, les choses resteront telles qu'elles sont à la fin de cette année 2023: des opérations limitées du Venezuela en matière pétrolière avec une incidence importante sur le marché énergétique mondial.

Dans le différend territorial concernant l'Eséquibo, nous avons assisté à une escalade inhabituelle qui ne s'explique que par les implications de la transnationale énergétique Exxon Mobil dans les eaux encore à délimiter à cause de la controverse frontalière non résolue entre le Venezuela et le Guyana. Mais, après les résultats du référendum consultatif, on a obtenu que la République Coopérative revienne à la table des négociations avec le Venezuela, malgré ses refus réitérés et publics. Le 14 décembre dernier, les deux présidents se sont rencontrés à Saint-Vincent et les Grenadines sous les auspices de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) et de la communauté des Caraïbes ((CARICOM).

L'issue du différend n’est pas claire, essentiellement en raison des positions divergentes du Guyana (qui recourt unilatéralement à la Cour Internationale de Justice) et du Venezuela (qui s'est engagé dans un dialogue bilatéral dans le cadre de l'accord de Genève), il est certain que, pour les deux pays ainsi que pour la région et le marché international de l'énergie, la désescalade et la stabilisation régionale est la meilleure option.

Le pari du Venezuela et l'option la plus viable pour la région et le marché international, dans ce contexte, doivent continuer à faire pression pour une solution négociée au niveau bilatéral avec le Guyana, en refusant de reconnaître toute compétence aux organismes internationaux non pris en compte par l'accord de Genève, y compris la Cour internationale de justice, et en préconisant un retour au statu quo représenté par le document de 1966.

Cette question ainsi que celles soulevées précédemment définira l'ordre du jour régional et national pour l'année 2024, une année de défis étant donné la situation actuelle de conflit dans tous les domaines à laquelle nous assistons aux niveaux international, régional et national.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

