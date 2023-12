Amérique Latine: L’ALBA a changé le destin de l'Amérique latine et des Caraïbes

(Source Présidence de la République)

Angélica Paredes López Angélica Paredes López 13 décembre 2023

L'ALBA est née à La Havane, le 14 décembre 2004, avec la signature d'une Déclaration conjointe et de l'Accord pour la mise en œuvre de l'ALBA par les dirigeants historiques de Cuba, le commandant en chef Fidel Castro Ruz, et du Venezuela, Hugo Chávez Frías.

Fidel Castro et Hugo Chávez ont ouvert la voie. Ils ont fait les premiers pas vers l'unité régionale en fondant l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Accord commercial des peuples (ALBA-TCP), un bloc intégrationniste qui a changé l'histoire de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Aujourd'hui, dix pays différents, mais aux aspirations communes, s'efforcent de compléter leurs efforts et de rechercher ce qui les unit, au-delà de leurs différences ; ils s'engagent en faveur de l'intégration, de la solidarité, de la paix et de l'unité des peuples de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes.

Fidel et Chávez sont devenus les moteurs des processus régionaux de coopération et de complémentarité lorsqu'ils ont conçu ce mécanisme de coordination politique à une époque où les États-Unis tentaient d'imposer des accords de libre-échange.

C'est le président de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, qui a été le premier à formuler la proposition de l'ALBA. Il l'a fait publiquement en 2001 lors du troisième sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe sur l'île de Margarita : "Il s'agit d'une autre voie, d'une recherche, car l'intégration est vitale pour nous. Soit nous nous unissons, soit nous sombrons. Choisissons donc les alternatives.

En avril 2006, toujours à La Havane, l'ALBA s'est enrichie de la proposition de l'Accord commercial des peuples (ACP).

L'ALBA a scellé son lien avec l'histoire de l'aube nouvelle en Amérique latine. L'initiative est née dans le contexte des mobilisations continentales contre la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), ce plan raté de domination commerciale et géopolitique conçu par le gouvernement des États-Unis.

La réalité montre que, pendant toutes ces années, des millions de Latino-Américains et de Caribéens ont bénéficié des programmes de l'Alliance bolivarienne dans de nombreux secteurs, en particulier dans ceux de la santé et de l’éducation.

En 2006, à la demande du président bolivien de l'époque, Evo Morales Ayma, ce mécanisme a été enrichi par la proposition du traité commercial populaire (TCP), un instrument de solidarité et d'échange complémentaire entre les pays, destiné à bénéficier aux peuples.

Près de vingt ans après sa naissance, l'Amérique latine subit les effets d'une contre-offensive oligarchique articulée. La droite tente de relancer l'agenda néolibéral qui, dans l'histoire récente du continent, a généré de l'instabilité politique et de graves problèmes sociaux.

Les guerres économiques, les campagnes médiatiques, l'ingérence dans les affaires intérieures et la mise en œuvre de programmes de déstabilisation sont aujourd'hui soutenues par des forces extérieures et des oligarchies nationales dans plusieurs pays d'Amérique latine.

Le défi n'est pas facile à relever. Cet anniversaire intervient alors que l'Amérique latine et les Caraïbes se trouvent à un nouveau carrefour de leur destin, qui ne peut être affronté sans coopération et sans unité.

Il y a près de vingt ans, Fidel et Chávez ont franchi un pas historique en fondant une alternative bolivarienne et humaniste qui s'est transformée en une alliance de paix, de coopération et de solidarité, pour le bien commun et l'union de notre Amérique. Deux géants ont tracé un chemin de lutte et de résistance. Il appartient aux dirigeants d'aujourd'hui, avec leurs peuples, de continuer à faire flotter le drapeau de l'optimisme et de l'espoir, de la solidarité et de la pleine intégration.

Que faut-il savoir sur l'ALBA-TCP ?

L'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique - Accord commercial avec les peuples (ALBA-TCP) est une plateforme d'intégration des pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui met l'accent sur la solidarité, la complémentarité, la justice et la coopération. Il s'agit d'une alliance politique, économique et sociale qui défend l'indépendance, l'autodétermination et l'identité des peuples qui la composent.

Dès le départ, l'ALBA a proposé un modèle de développement mettant l'accent sur la complémentarité régionale afin de promouvoir le développement de tous et de renforcer la coopération.

Un autre événement important s'est produit en 2012, lorsqu'il a été convenu de créer l'Espace économique ALBA-TCP ou ECOALBA-TCP.

L'ALBA-TCP compte actuellement dix membres à part entière : Antigua-et-Barbuda, la Bolivie, Cuba, la Dominique, la Grenade, le Nicaragua, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et le Venezuela.

Quelles sont ses principales réalisations ?

. 4 millions 989 400 personnes ont appris à lire et à écrire. Avec l'ALBA-TCP, trois pays d'Amérique latine ont été déclarés "Territoires sans analphabétisme" : le Venezuela (2005), la Bolivie (2008) et le Nicaragua (2009).

. La Mission Miracle a rendu la vue gratuitement à plus de 6 millions de personnes.

. Dans le cadre de l'étude psychosociale génétique clinique des personnes handicapées, les personnes non protégées ont été identifiées dans six des pays de l'ALBA-TCP. Des millions de consultations ont été effectuées.

. Des milliers de jeunes d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Afrique ont été formés comme médecins avec une profonde vocation sociale et une préparation scientifique, technique, éthique et humaniste de haut niveau à l'École latino-américaine de médecine (ELAM), avec des succursales à Cuba et au Venezuela.

. Plusieurs éditions des Jeux sportifs de l'ALBA ont été organisées avec la participation de plus de 10 000 athlètes.

. En 2005, Fidel et Chávez ont créé PETROCARIBE, une alliance pétrolière entre certains pays des Caraïbes et le Venezuela.

. En tant que bloc, l'ALBA a articulé la fourniture d'une aide humanitaire à plusieurs pays de la région, comme Haïti, à l'occasion du tremblement de terre du 12 janvier 2010.

