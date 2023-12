Amérique Latine: L’ALBA-TCP, un mécanisme d'intégration essentiel

Par María Josefina Arce

L'ALBA, un mécanisme d'intégration qui a marqué un avant et un après en Amérique latine et dans les Caraïbes, célèbre aujourd'hui un nouvel anniversaire.

Depuis près de vingt ans, l'ALBA-TCP, l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Accord commercial des peuples, encourage la collaboration, fondée sur la solidarité et le respect.

L'objectif a toujours été de contribuer au bien-être des peuples. Il ne pouvait en être autrement, puisque l'émergence de ce bloc est due à l'initiative de deux hommes d'un grand humanisme, le leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro Ruz (1926-2016), et le président vénézuélien, Hugo Chávez Frías (1954-2013).

Elle a vu le jour à un moment où les États-Unis tentaient d'imposer la ZLEA, la zone de libre-échange des Amériques, un plan de domination sur la région, au détriment de la souveraineté des peuples.

L'ALBA-TCP a développé de nombreux projets au fil des ans, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, qui ont bénéficié à des millions de pauvres latino-américains et caribéens.

Dans le domaine de l'éducation, l'alphabétisation de quelque cinq millions de personnes dans la région grâce à la méthode cubaine "Yo sí puedo" est remarquable, tout comme la déclaration par l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, du Venezuela, en 2005, de la Bolivie, en 2008, et du Nicaragua, en 2009, en tant que territoires exempts d’analphabétisme.

L'étude clinique, génétique et psychosociale des personnes handicapées a constitué une étape importante et a permis d'articuler des politiques en faveur de ce secteur de la population dans six pays de l’ALBA-TCP.

La pandémie de COVID 19 a été un défi pour toutes les nations, car elle a mis à l'épreuve les systèmes de santé. Face à ce défi, les pays membres du mécanisme ont une fois de plus démontré leur unité et leur engagement en faveur de la vie.

La Banque de l'ALBA a mis en place un pont humanitaire pour le transfert de vaccins, de personnel de santé et de fournitures vers plusieurs pays de la région.

Un fonds de deux millions de dollars a également été créé à titre d'aide économique aux Caraïbes pour l'achat d’immunogènes.

Cuba a envoyé du personnel de santé dans les pays du bloc pour aider à la lutte contre la maladie causée par le nouveau coronavirus.

L'île la plus grande des Antilles, pour sa part, a reçu de précieuses donations de leurs frères de l'ALBA-TCP, face à l'intensification du blocus américain en pleine urgence sanitaire.

En ce nouvel anniversaire, l'ALBA-TCP continue d'être un bloc essentiel pour faire avancer le développement de nos pays et le bien-être de leurs citoyens, dans un monde de plus en plus inégalitaire.

