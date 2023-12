Argentine : Les 5 données fausses du discours de Milei

1. Inefficacité dans la gestion de la pandémie

Milei a rappelé que pendant la pandémie, 130 000 Argentins sont morts, une chose qu’il attribue aux politiques de l'État et à son inefficace. De la même façon, il assure que si le Gouvernement avait fait « ce qu’a fait la moyenne des pays du monde. », il n’y aurait eu que 30 000 morts.

Bien que, depuis mars 2020,130 196 personnes soient mortes du COVID–19, l'Argentine a été reconnue comme l’un des pays qui a eu le moins de morts par rapport à sa population pour chaque millions d'habitants. Cela est dû aux politiques publiques mise en place comme, par exemple, une campagne de vaccination efficace.

Mais Milei a défendu à plusieurs occasions le fait que le vaccin n'était pas obligatoire, en concordance avec le discours que tenait à ce moment-là son nouvel allié Jair Bolsonaro, alors, président du Brésil, où il y a eu plus de 700 000 morts en trois ans. Le président brésilien d'extrême droite s'était prononcé contre le vaccin, en faveur des agglomérations et des médicaments dont la science a démontré l'efficacité. Tout cela a provoqué une investigation d'une commission du Sénat qui s'est terminée en l'accusant de crime contre l’humanité.

2. la sécurité publique,

Le nouveau président a affirmé que « la détérioration » du pays ne se limite pas au niveau économique mais touche toutes les sphères de la vie publique, y compris la sécurité : « l'Argentine est devenu un bain de sang » mais selon les registres du bureau des Nations unies pour les drogues et le délit, l'Argentine avait en 2022 un ratio d’homicides de 4,3 pour 100 000 habitants, très en dessous de la moyenne de la plupart des pays d'Amérique latine. Ainsi, l'Uruguay avait 11,2 cas pour 100 000 habitants, l'Équateur, 27, la Colombie, 25,4, le Chili 6,7 et le Honduras 35,1.

C'est contre-intuitif et inamical, mais c'est un pays très sûr sur le plan régional, même comparé aux paradis voisins que l'on veut nous vendre.

De plus, l'indice d’homicides a baissé constamment depuis 2019, où il atteignait les 5,2 assassinat pour 100 000 habitants avec un léger rebond en 2020 (5,4).

3. La mortalité sur les routes.

Milei a affirmé que chaque année, environ 15 000 Argentins meurent dans des accidents de la route mais les statistiques donnent des chiffres beaucoup plus faibles.

Ainsi l'agence nationale de la sécurité routière indique 3 828 morts en 2022, le chiffre le plus bas depuis 2008, si on exclut l'année de pandémie avec ses restrictions de déplacement. Si on ajoute même les morts survenues dans les 30 jours qui ont suivi l'accident, le chiffre atteint seulement 6184 décès.

4. L'inflation à 15 000 %

L'un des chiffres qui a le plus attiré l'attention dans le discours du président a été celui concernant l'inflation : « c'est l'héritage qu'ils nous laisse nt: une inflation de 15 000 % par an contre laquelle nous allons lutter becs et ongles. »

Le taux d'inflation inter-annuel du pays est très en dessous, et n'est même pas un nombre à quatre chiffres, bien qu'il se situe au-dessus des 120 %. Même si ce chiffre est très élevé, c'est quelque chose qu'il faut considérer dans un contexte international d'augmentation des prix pour un pays qui depuis 2017, n'est pas descendu en dessous de 25%.

Le président fait une transposition et prend comme référence l'épisode d'hyperinflation qui s'est achevé avec le mandat de Raúl Alfonsín en 1989, quand elle dépassait les 3000 %.

5. Stagnation de l’emploi

En ce qui concerne l'emploi, Milei a soutenu que les postes dans le secteur privé restent stables à 6 000 000, une chose que démentent les données du ministère de l’économie, qui indique des hausses dans les segments de salariés inscrits, enregistrés et informels.

Entre les mois de décembre 2019 et de décembre 2023, les postes de salariés officiels ont augmenté à plus de 300 000.

Le chômage affecte 6,2 % de la population dans le second trimestre de 2023 et a baissé de 0,7 % par rapport à la période précédente. C'est le plus bas enregistré depuis 2004 par l'institut national de statistique et de recensement (INDEC).

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/12/12/argentina-los-5-datos-falsos-o-enganosos-que-dio-javier-milei-durante-su-investidura/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/12/argentine-les-5-donnees-fausses-du-discours-de-milei.html