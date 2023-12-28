Argentine: Les entreprises qui pourraient cesser d'être d’État
Au total, il y a 41 entreprises et organismes qui pourraient être privatisés par Javier Milei.
La liste complète des entreprises qui peuvent être privatisées :
- ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES PORTS S.E.
2. LIGNES AERIENNES ARGENTINES S.A.
3. ENTREPRISE ARGENTINE DE SOLUTIONS SATELLITES S.A.
4. EAU ET ASSAINISSEMENT ARGENTINS S.A.
5. BANQUE DE LA NATION ARGENTINE
6. BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.
7. MAISON DE LA MONNAIE S.E.
8. CONTENUS PUBLICS S.E.
9. CORRIDORS ROUTIERS S.A.
10. COURRIER OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE S.A.
11. CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LA MARINE ARGENTINE S.E.
12. DIOXITEK S.A.
13. EDUC.AR S.E.
14. SOCIÉTÉ ARGENTINE DE NAVIGATION AÉRIENNE S.E.
15. ENERGIE ARGENTINE S.A.
16. USINE ARGENTINE D'AVIONS “BRIG. SAN MARTÍN » S.A.
17. FABRICATIONS MILITAIRES S.E.
18. CHEMINS DE FER ARGENTINS S.E.
19. INNOVATIONS TECNOLOGIQUES AGROALIMENTAIRES S.A.
20. INTERCARGO S.A.U.
21. NATION BURSIERE S.A.
22. PELLEGRINI S.A.
23. NATION REASSURANCE S.A.
24. NATION ASSURANCE RETRAITE S.A.
25. NATION SERVICES S.A.
26. ELECTRICITE. UCLEAIRE ARGENTINE S.A.
27. PLAGES FERROVIAIRES DE BUENOS AIRES S.A.
28. POLE TECHNOLOGIQUE CONSTITUANTS S.A.
29. RADIO DE L'UNIVERSITÉ NATIONALE DU LITORAL S.A.
30. RADIO ET TÉLÉVISION ARGENTINE S.E.
31. SERVICE DE RADIO ET DE TÉLÉVISION DE L'UNIVERSITÉ DE CÓRDOBA S.A.
32. ATELIERS NAVALS DÁRSENA NORD S.A.C.I. et N.
33. TELAM S.E.
34. DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN FERROVIAIRE SAPEM.
35. BELGRANO CARGES ET LOGISTIQUE S.A.
36 . ADMINISTRATION DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES S.E.
37. OPÉRATEUR FERROVIAIRE S.E.
38. VÉHICULE SPATIAL NOUVELLE GÉNÉRATION S.A.
39. GISEMENTS CARBONIFÈRES FISCAUX ENTREPRISE DE L’ÉTAT
40. GISEMENTS MINIERS D'EAU DE DIONYSIO (YMAD)
41. YPF S.A
Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos
Source en espagnol :
https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/12/27/argentina-vienen-por-todo-la-lista-de-las-empresas-publicas-que-quiere-privatizar-milei/
URL de cet article :
http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/12/argentine-les-entreprises-qui-pourraient-cesser-d-etre-d-etat.html