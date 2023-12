Argentine : Macri en faveur d'une monnaie unique pour le MERCOSUR

L'ancien président de l'Argentine Mauricio, Marie a dit au Brésil qu'il soutenait l'idée d'une monnaie unique pour tous les pays du MERCOSUR parce que si il se bloque était « sérieux », il avait besoin « des mêmes règles et de la même monnaie comme la zone euro. »

« Nous devons avancer vers une unification monétaire avec le Brésil. La monnaie unique renforcerait plus l'Argentine au début mais les deux pays à long terme, » a dit Macri lors d'un forum économique à São Paulo.

« L'unification monétaire commerciale a un sens avec l'ajustement fiscal, » a dit l'homme qui a gouverné l'Argentine de 2015 à 2019 et qui semble à présent être revenu au pouvoir après avoir soutenu Javier Milei face à Sergio Massa au second tour des élections le 19 novembre.

Macri a aussi soutenu qu'une monnaie unique du MERCOSUR pourrait être même plus bénéfique que la dollaisation proposée par le président Milei.

« Je comprends les avantages symboliques de la dollarisation mais l'Equateur est revenu au déficit fiscal, », a-t-il déclaré.

À propos du discours d’investiture de Milei, Macri a dit qu'il a été « parfait, surtout du point de vue libéral. »

« Les idées qu'il défend sont celles que j'ai toujours défendues, », a-t-il ajouté.

« Milei ne peut pas dépenser plus de ce qui entre et c'est ce qu'il va faire dans les 90 prochains jours, et cela est accepté par le public. Je l'ai dit hier et tous les présidents ont applaudi. L'Argentin moyen s'est rendu compte que l'idée que l'État résout tout est un mensonge, » a-t-il également expliqué.

En janvier dernier, Lula et l'ancien président de l'Argentine, Alberto Fernandez, avaient parlé de créer une monnaie commune pour les transactions à l'intérieur du MERCOSUR et Macri avait également envisagé cette possibilité en 2019 quand Jair Bolsonaro était président du Brésil, mais il avait rencontré une ferme opposition de la Banque Centrale du Brésil.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/12/12/argentina-macri-a-favor-de-una-moneda-unica-para-el-mercosur/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/12/argentine-macri-en-faveur-d-une-monnaie-unique-pour-le-mercosur.html