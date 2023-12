Argentine: Que va-t-il se passer?

Par María Josefina Arce

Que va-t-il se passer pour l'Argentine ? C'est la préoccupation des citoyens de ce pays d'Amérique du Sud depuis la victoire du parti d'extrême droite Javier Milei de La Libertad Avanza aux élections de novembre dernier, qui a pris ses fonctions ce dimanche, 40 ans après le retour de la démocratie.

La situation économique critique du pays et la position de Milei sur la privatisation, la suppression de ministères et la réduction des prestations sociales dont dépendent de nombreuses familles soulèvent de nombreuses questions. La nomination de Luis Caputo à la tête de l'économie de son cabinet n'a pas non plus apporté la sérénité.

Ministre des finances et président de la Banque centrale durant le gouvernement de 2015 à 2019 de l'ancien président Mauricio Macri, M. Caputo est également connu pour avoir été l'un des responsables du prêt critiqué de 44 milliards de dollars que le FMI, le Fonds monétaire international, a accordé à l’Argentine.

Une organisation financière internationale qui ne rappelle pas de bons souvenirs aux Argentins, étant donné la relation conflictuelle établie entre les deux parties depuis les années 1950 et qui a conduit à des programmes d'ajustement forts et impopulaires.

Mais Caputo a également deux affaires judiciaires à son actif, l'une liée à une société offshore et l'autre à une possible administration frauduleuse et à une fraude à l'encontre de l'administration publique dans le cadre du prêt demandé au FMI.

La nomination de Patricia Bullrich, ancienne candidate à la présidence pour le parti Juntos por el Cambio (Ensemble pour le changement) de l'ancien président Macri, au poste de ministre de la sécurité n'a pas non plus été bien accueillie par les Argentins.

Le nom de Bullrich est revenu lors de la récente condamnation des responsables de l'assassinat en 2017 du jeune Mapuche Rafael Nahuel, qui s'est produit alors que l'ancienne candidate à la présidence occupait également le poste de ministre de la sécurité sous l'administration de Macri.

À cette occasion, Bullrich a défendu les actions des cinq membres de la Prefectura Naval, qui ont tiré sans discernement sur trois jeunes qui occupaient le parc national Nahuel Huapi, en Patagonie argentine. Nahuel a reçu une balle dans le dos.

L'affaire Maldonado s'est également déroulée sous le ministère de Bullrich. En août 2017, l'artisan Santiago Maldonado a disparu dans la rivière Chubut, également en Patagonie, lors d'une expulsion.

Deux mois plus tard, son corps a été retrouvé. Malgré les critiques et les protestations, Bullrich a conservé son poste tout au long du mandat de Macri.

Ce sont là quelques signes de ce qui attend l'Argentine dans les quatre prochaines années avec l'arrivée de Milei à la Casa Rosada. L'incertitude quant à l'avenir est actuellement le sentiment prédominant .

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/341874-que-va-t-il-se-passer-pour-largentine