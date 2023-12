Bolivie: Nous avons la nécessité impérieuse de penser.

Par Venceremos

En Bolivie, la politique en tant que possibilité de changements a été dévaluée et se trouve dans une crise qui affecte surtout ceux qui ont été les piliers essentiels de création et de soutien de I’Instrument Politique qui, lorsqu'il était au gouvernement, n'a pas été renforcé mais au contraire, a été soumis à une espèce de « pensée unique » qui se concentrait sur la vice-présidence de l'État Plurinational. Cette situation a été clairement identifiée lors du coup d'Etat de 2019.

Le retour au gouvernement du MAS––IPS a brisé toute la puissance pour surmonter la période 2005–2019 et entreprendre un processus véritablement révolutionnaire. Au contraire, un processus régressif qui rappelle les vieilles époques des “ch’ampa guerras” du MNR. Ce processus promu par les agents internes de l'impérialisme corrode les rares bastions de résistance comme les noyaux organisés du mouvement populaire. La corruption a détruit l'éthique révolutionnaire et l'éthique de classe qui ont été remplacées par le plus abject opportunisme individuel. La récente mesure d'ouverture des carburants au libre commerce est une altération du modèle économique dont l'axe fondamental, est de maintenir dans les mains de l'État les ressources stratégiques comme les carburants. Assisterions-nous au retour des mesures de libre commerce libérales ?

Face à cette réalité, le mouvement Guévariste-ELN–Cbba considère que les disputes personnelles d'autorité sont propres à la politique traditionnelle d'origine coloniale et ne sont pas inspirées par la pensée du bien vivre ou du « commander en obéissant », une pensée fréquemment évoquée dans des discours présidentiels, et pire, dans la construction de l'homme nouveau.

La pratique de l'autocritique comme partie fondamentale d'un processus révolutionnaire, comme le signale, le Commandant de l'Amérique, a été remplacé par un culte de la personnalité qui a provoqué des positions dogmatiques qui se transforment en positions contre-révolutionnaires et conservatrices.

En suivant la tradition de pensée guévariste, nous assumons de façon responsable le fait d'avoir laissé faire et laissé passer les différentes erreurs concernant le processus de changement qui suppose de recréer constamment la relation avec les acteurs directs de cette tâche, que le Che appelait « l'éducation des masses. »

Dans cette situation, le mouvement GuévaristeELN–CBA propose le rétablissement et le renforcement du sujet historique révolutionnaire que sont les peuples originaires et le mouvement populaire urbain. Nous considérons comme important d’identifier ces acteurs qui viennent de la tradition historique de lutte des peuples originaires et d'un puissant mouvement social, urbain qui, en définitive, est le produit de la migration permanente des communautés et des clans familiaux dans les centres urbains.

Le mouvement Guévariste-ELN–Cbba, en tant que porteur de la pensée de l'action du Che, n'est pas aligné sur les disputes d'autorité dont nous répétons qu'elles ne font que renforcer les politiques impérialistes. Nos modestes efforts ont pour raison essentielle le fait d'affronter l'offensive des forces néo-libérales sur le continent, de livrer la bataille des idées contre les marchands de la politique et les agents internes de la destruction de l'État Plurinational.

Face à la menace de la droite fasciste sur le continent, nous appelons à être prêts à défendre ce que nous avons conquis jusqu'à présent et à affronter les souhaits de déstabilisation et de coups d'Etat contre l'État plurinational et la Constitution politique de la droite.

Nous considérons le fait que la nouvelle CPE soit en vigueur est une grande réussite bien qu’elle ait déjà démontré ses faiblesses et son besoin d'ajustements pour renforcer l'État plurinational. Nous sommes des défenseurs du processus de changement avec toutes ses lumières et ses ombres parce qu'il a été le produit de l'accumulation de longs siècles de résistance et de lutte frontale contre les oligarchie régionales. Enfin, nous appelons toutes les forces vraiment révolutionnaires, en particulier celles qui s'inspirent de la pensée Guévariste, à envisager l'unité nécessaire autour de la défense de l'État Plurinational.

Venceremos,

L'espace guévariste de la résistance.

