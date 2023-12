Chili : Rejet du projet de Constitution rédigé par la droite

La Havane, 18 décembre, (RHC)- Le président chilien, Gabriel Boric, a appelé dimanche à l'unité pour construire un pays meilleur, peu après la diffusion des résultats du référendum confirmant le rejet du projet de constitution rédigé par une commission majoritairement de droite.

En effet, le projet de constitution promu par le Parti républicain et ses alliés de droite a été rejeté par 55,76 % des électeurs.

"Nous avons eu, comme d'habitude, une journée électorale exemplaire parce qu'elle s'est déroulée dans le calme et la rapidité ; le Chili peut à nouveau être fier de ses institutions", a déclaré le président dans un message diffusé à l'ensemble de la nation.

Gabriel Boric a réaffirmé que, compte tenu de l'expression et de la volonté de la souveraineté populaire, le processus constitutionnel serait interrompu jusqu'à la fin de son mandat afin de pouvoir se concentrer sur d'autres questions urgentes.

S'il est temps de reconnaître le résultat de ceux qui ont voté "contre", il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ceux qui se sont rendus aux urnes ont voté "pour", a-t-il ajouté.

Le président chilien a appelé à redoubler d'efforts pour gagner la bataille contre la délinquance, le trafic de drogue et le crime organisé et pour permettre l'accès à ce qui devrait être des droits égaux pour tous : la santé, le logement, l'éducation et les pensions.

Ainsi s'est achevé au Chili un projet issu du sursaut social d'octobre 2019 visant à remplacer la Grande Charte imposée en 1980 par le régime d'Augusto Pinochet et partiellement modifiée sous les gouvernements de la Concertation pour la Démocratie.

