Cuba : Approbation de la Liste Nationale des Terroristes

Le Journal Officiel de la République de Cuba a publié ce 7 décembre la résolution 19/2023 du ministère de l'Intérieur concernant la Liste Nationale des personnes et des entités qui ont été soumises à des investigations pénales et sont recherchées par les autorités cubaines à cause de leur implication dans la promotion, la planification, l'organisation, le financement, le soutien ou la commission d'actes sur le territoire national ou dans d'autres pays.

Cette disposition inclut ceux qui ont commis des actes terroristes contre Cuba depuis 1999 jusqu'à nos jours. Les affaires juridiques ouvertes correspondent à la réalisation d'agressions contre des hôtels et d'autres centres touristiques de La Havane, l'infiltration par les côtes pour exécuter des actions violentes, des attentats contre le président de la république et d'autres fonctionnaires publics ainsi que l’organisation de manœuvres militaires contre la plus grande des Antilles.

La liste signale également des personnes responsables d'avoir incité à des actes qui portent atteinte à l'ordre social à Cuba grâce a des violences contre des fonctionnaires publics et contre le fonctionnement normal d’entités, de les avoir organisés et financés.

Quelques terroristes citées dans la publication : Santiago Álvarez Fernández Magriñá, Ramón Saúl Sánchez Rizo, Ana Olema Hernández, William Cabrera González, Michel Naranjo Riverón et Eduardo Arias León. Yamila Betancourt García, Alexander Otaola Casal, Orlando Gutiérrez Boronat, Eliecer Ávila, Liudmila Santiesteban Cruz, Manuel Milanés Pizonero, Alain Lambert Sánchez (Paparazzi cubain) et Jorge Ramón Batista Calero (Ultrack) en font aussi partie pour avoir participé à des sabotage et à d'autres actions répréhensibles grâce au recrutement de personnes dans l'espace digital.

Apparaît également dans le document Alexander Alazo Baró, objet du dossier d'investigation 27/2020 pour l'attaque par arme à feu de l'ambassade de Cuba aux États-Unis.

Les fondements légaux de cette mesure se trouvent dans la résolution 1373 du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies relative à la prévention et à l'affrontement du terrorisme, de son financement; dans le code pénal cubain ainsi que dans le décret–loi 317 du Conseil d'État et dans la résolution 16 du Ministère de l'Intérieur sur la détection et l'affrontement du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme, de la prolifération des armes et des mouvements de capitaux illégaux.

Cette loi est entrée en vigueur ce 7 décembre décembre dès sa publication au Journal Officiel de la République de Cuba.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

