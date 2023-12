Cuba : Cuba déjoue des plans de déstabilisation de terroristes basés aux États-Unis

Auteur: Rédaction des correspondants | internet@granma.cu

11 décembre 2023

Cuba a dénoncé des faits révélant que les plans visant à subvertir l'ordre interne à travers des actions terroristes vont au-delà de l'environnement virtuel et ont pour objectif de promouvoir la violence afin de causer de la douleur, de la souffrance et provoquer la mort en cette fin d’année.

Selon les informations données le 9 décembre au Journal télévisé national, grâce à des dénonciations opportunes et à l'intervention rapide des forces du ministère de l'Intérieur, un Cubain résidant aux États-Unis a été arrêté, alors qu'il tentait de mettre à exécution une partie des plans macabres conçus dans le sud de la Floride.

L'enquête exhaustive en cours a révélé que le terroriste est arrivé sur la côte nord de Matanzas à bord d'une moto aquatique équipée de moyens pour assurer sa navigabilité. L'individu, en possession entre autres de pistolets, de chargeurs et de munitions, s'est rendu à Cienfuegos, sa province d'origine, où il a contacté plusieurs personnes afin de les recruter.

Grace à des vidéos publiées par les terroristes eux-mêmes, a-t-il été expliqué, il a été prouvé que des Cubains résidant aux États-Unis ont des liens avec des terroristes qui encouragent publiquement des actions violentes contre Cuba. Il s'agit, est-il dit, d’individus qui ont reçu un entraînement militaire avec armes, qui sont préparées physiquement à ces fins et qui disposent d'autres ressources pour mettre leurs plans à exécution.

Parmi ces instigateurs de la haine et de la mort se trouvent des terroristes figurant sur la Liste nationale des personnes et des entités ayant fait l'objet d'enquêtes criminelles et qui sont recherchées par les autorités cubaines pour leur implication dans la promotion, la planification, l'organisation, le financement, le soutien ou la perpétration d'actes sur le territoire national ou dans d'autres pays.

Dans ce document, publié le 7 décembre au Journal officiel de la République, apparaissent les noms de William Cabrera Gonzalez et de Michel Naranjo Riveron, qui sont enregistrés dans des dossiers en phase préparatoire, pour avoir stimulé, financé et exécuté des actes violents.

Le nom de Manuel Milanés Pizonero figure également dans cette liste. Selon le document, un dossier d'enquête a été ouvert à son encontre en 2021 pour avoir incité à commettre des actions qui affectent l'ordre social à Cuba à travers des actes violents contre des fonctionnaires publics et contre le fonctionnement normal d'entités socio-économiques, ainsi que pour avoir promu les agressions armées.

Il a été affirmé que les événements associés à l'arrivée illégale d'un contre-révolutionnaire sur la côte nord de Matanzas, ses déplacements dans le pays, les contacts établis et les recrutements effectués, sont liés aux organisations criminelles figurant dans la Liste nationale en question.

Il a été dit que Miguel Gomez Bartulo, alias « Miki Terrori », qui vit aux États-Unis et a des liens avec Manuel Milanés et Guillermo « El Coco » Fariñas, des extrémistes contre-révolutionnaires également basés dans ce pays, doit être inclus dans ce document qui a force légale. C'est ce que révèlent les aveux de l'une des recrues, actuellement sous enquête, qui a parlé de contacts établis et d'indications reçues.

« Miki », a-t-il dit, lui a parlé d'actions violentes concrètes et l'a mis en contact avec le Conseil pour la guerre, un mouvement présidé par Manuel Milanés, identifié comme Jefe de Cuadrilla (chef de groupe).

« Je lui demande des armes et qu'il prenne contact avec un agent pour organiser quelque chose de grand, mais lui, il me dit que ça, c'est pour plus tard, et que ce qu'il y a pour moi maintenant, c'est la clandestinité. Et il me propose, par exemple, 50 dollars pour coller des affiches, 100 dollars pour "modifier la santé" d'un fonctionnaire, c'est-à-dire l'agresser physiquement, 100 dollars pour brûler des champs de canne à sucre, et 200 dollars pour brûler des séchoirs à tabac.

« Il m'a dit de continuer à me préparer pour l'heure H. Ils insistent beaucoup sur l'heure H, l'heure supposée où ils vont envahir Cuba. Ils m'ont toujours dit qu'ils s'y préparaient, que beaucoup de monde est impliqué. Miki m'a dit que récemment ils avaient été perquisitionnés par le FBI, qui avait saisi des gilets et des armes, ce qui les avait retardé un peu. »

Une autre personne recrutée, qui fait également l'objet d'une enquête pénale, mentionne « Kike » Naranjo, c'est-à-dire Michel Naranjo Riveron, et Amijail Sanchez. Le premier, assure-t-il, lui a demandé d'incendier des véhicules et des champs de canne à sucre en échange d’argent.

Qui sont ces individus louches ? Michel Naranjo Riveron vivait à San Miguel del Padron et a émigré aux États-Unis en 2020. Il avait reçu un avertissement pour trouble à l'ordre public. Il était également poursuivi pour blessures, voies de fait, vol avec violence contre des personnes et trouble de l'ordre public.

Amijail Sanchez Gonzalez vit également en Floride. Il utilise notamment les réseaux sociaux pour proposer le financement d'actions terroristes sur le territoire national. Lorsqu’il vivait à Cuba, il a été poursuivi pour détention et port illégal d'armes à feu, vol et abattage illégal de bétail, coups et blessures, activité économique illégale et homicide par imprudence. Il a un dossier en phase préparatoire, ouvert pour avoir promu et financé des actes de sabotage au tribunal municipal de Centro Habana et à la direction provinciale des Comité de défense de la Révolution

Dans la dénonciation rendue publique au Journal télévisé, il a été réitéré que la Liste nationale publiée au Journal Officiel a force de loi et à un caractère contraignant, c'est pourquoi les autorités cubaines continuent de rechercher les terroristes qui y sont inclus.

En même temps, il a été affirmé que l'antidote contre ceux qui, depuis l'étranger, parient sur la terreur et contre certains qui jouent leur jeu dans le pays, est la dénonciation populaire, la détection précoce, l'enquête approfondie et la juste condamnation des responsables.

Pour ces raisons, il n'y aura pas d'impunité pour ceux qui cherchent à commettre des actes terroristes contre le peuple cubain.

https://fr.granma.cu/cuba/2023-12-11/cuba-dejoue-des-plans-de-destabilisation-de-terroristes-bases-aux-etats-unis