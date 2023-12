Cuba: Des techniciens français travaillent sur les énergies renouvelables dans une ville cubaine

Cienfuegos, 15 déc (RHC) Des techniciens de Cuba France Coopération réalisent aujourd'hui des travaux techniques pour électrifier le campement de Cayo Carenas, le seul îlot habité de la baie de Jagua, à quelque 250 kilomètres de La Havane.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre le gouvernement de Cienfuegos et Cuba France Coopération.

Cayo Carenas est un îlot habité par 22 familles de Cienfuegos dans la baie de Jagua, Une centrale photovoltaïque de 20 kWc 230 volts et un générateur de 25kVA 230/400V connecté au réseau triphasé y seront installés, il s'agira d'un système moderne et respectueux de l’environnement.

Bernard Martinez, du Comité français de coopération et de solidarité des électriciens et gaziers (Ccseg), et responsable des projets d'énergie renouvelable pour Cuba France Collaboration, a déclaré à Prensa Latina qu'il s'agissait d'un projet important pour les deux parties, car il profite non seulement aux habitants, mais s'inscrit également dans le cadre du travail de l'organisation française visant à promouvoir l'aide aux communautés rurales et le respect de l’environnement.

M. Martínez, accompagné de Dominique Licata, employée de la Compagnie française d'électricité, a réalisé le travail technique et le projet ici, qui comprend également l'approvisionnement en eau potable de l'île cubaine.

"Ce n'est pas la première fois que nous travaillons à Cienfuegos et à Cuba, nous avons déjà installé des systèmes similaires dans le massif montagneux de Guamuhaya, dans le Centre d'innovation et de gestion pour le développement local (Cigedel) et dans d'autres endroits, mais celui de Cayo Carenas sera spécial en raison de la beauté de cet endroit et des besoins et des conditions compliquées qu'il présente", a déclaré M. Martínez.

(Source : Sabdiel Batista Díaz/PL)

