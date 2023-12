Cuba: Haine et terrorisme contre  Cuba

Auteur: Francisco Arias Fernandez | internet@granma.cu

11 décembre 2023 16:12:54

Une dénommée Fondation patriotique, un groupuscule contre-révolutionnaire basé à Miami, a été chargé, depuis octobre dernier, d'organiser des actions armées contre Cuba.

Depuis plusieurs semaines, des informations provenant de sources à Washington et en Floride circulent sur les réseaux sociaux et mettent en garde contre les plans du Département d'État et de la communauté du renseignement étasuniens visant à multiplier les attaques subversives et violentes contre Cuba, dans le but de générer une explosion sociale avant la fin de l'année 2023.

Au lieu d'organiser des fêtes et des célébrations pour le 65e anniversaire du triomphe de la Révolution et pour la résistance du peuple cubain, les alliés d'Israël à la Maison Blanche complotent et ordonnent davantage de haine et de terrorisme d'ici la fin de l'année, comme l’indiquent les directives de Biden et de Blinken.

Une dénommée Fondation patriotique, un groupuscule contre-révolutionnaire basé à Miami, aurait été chargé, depuis octobre dernier, d'organiser des actions armées contre Cuba pour « chauffer les rues progressivement, jusqu’à la fin de l’année. »

Le site Razones de Cuba a révélé, le 5 octobre, que l'un des protagonistes est Ibrahim Bosh Lopez, du groupuscule Parti républicain de Cuba, qui, de même que Posada Carriles dans les années 1990, utilise le marché des armes en Amérique centrale pour équiper des mercenaires d'un stock de fusils et de pistolets de différents modèles.

Selon le rapport, « les tentatives violentes incluent de mener des attaques contre les garde-côtes étasuniens et d'attribuer les fusillades aux troupes cubaines des garde-frontières, dans le but de provoquer un incident diplomatique entre les deux pays ».

Il s'agit d'un vieux schéma de ces mêmes services spéciaux, qui l'ont incorporé à d'autres scénarios ratés après l’invasion par Playa Giron, accompagné de campagnes médiatiques féroces pour semer des matrices d’opinion d'insécurité sociale, de peur, de mécontentement populaire, en inondant les réseaux sociaux de fausses nouvelles, de chroniques sanglantes et de distorsions de la réalité.

Depuis l'explosion du Maine, l'histoire des agressions des États-Unis contre Cuba regorgent d'innombrables épisodes cyniques, comme ceux qui se trament actuellement à Miami, y compris des versions non fondées de la prétendue implication du gouvernement cubain dans l'assassinat de John F. Kennedy ; des plans d’attentats contre la Base navale à Guantanamo ou pour abattre des avions civils avec à leur bord des émigrés cubains se rendant sur l'Île, que la CIA elle-même ou ses agents perpétreraient pour ensuite accuser les autorités cubaines et fabriquer des prétextes pour une invasion. Les exemples sont encore frais dans la mémoire collective et spécialisée.

Dans cette longue liste de manipulations s’inscrit le grand prétexte visant la rupture des relations bilatérales, à savoir les fausses attaques acoustiques contre des diplomates étasuniens, les bases militaires étrangères à Cuba, dont l'artillerie médiatique au service du renseignement yankee est truffée.

Hier comme aujourd'hui, l'impunité et le mensonge se mêlent à l'obsession de renverser la Révolution par tous les moyens. Comme à l'époque du réseau terroriste centraméricain de la Fondation nationale cubano-américaine, dirigé par Luis Posada Carriles, des membres du Congrès, des hommes d'affaires, des banquiers et d'anciens mercenaires parrainés par la mafia anticubaine financent des campagnes de haine et des actes de vandalisme et de violence à l'encontre de l’Île.

Récemment, de nouvelles dénonciations ont fait état d'ordres donnés par la communauté du renseignement et le Département d'État à la machine médiatique faisant partie de l'industrie de la haine contre Cuba, afin de faire tout ce qui est possible pour « faire monter la tension » au moyen d'attaques contre des secteurs clés de la société cubaine, en plus d'actes de terrorisme, afin de « mettre le feu aux poudres ». Selon ces dénonciations, l'ambassade des États-Unis à La Havane n'est pas étrangère à la mise en œuvre de ces objectifs visant à semer le chaos et à renforcer le siège du blocus.

Un récent communiqué de ce siège diplomatique est une preuve irréfutable de l'objectif visant à décourager les voyages vers l'Île, de frapper le tourisme et de semer l'idée d'un pays en guerre.

Le texte de l'ambassade des États-Unis indique : « En raison de l'augmentation des tensions à Cuba et dans diverses parties du monde, du potentiel d'attaques terroristes, de manifestations ou d'actions violentes contre des citoyens et des intérêts étasuniens, le Département d'État conseille aux citoyens étasuniens à l'étranger de faire preuve d'une plus grande prudence ». Il ajoute qu'il faut « rester vigilant dans les endroits fréquentés par les touristes et dans les lieux communément utilisés pour les manifestations ».

Il s’agit de ce même Département d'État qui, dans son rapport sur le terrorisme en 2022, a fait des références calomnieuses contre Cuba, et que notre ministère des Relations extérieures a rejeté dans les termes les plus énergiques, pour avoir malhonnêtement recyclé les prétextes utilisés pour justifier la présence de Cuba sur la liste arbitraire et discréditée publiée par Washington.

Le mercenaire Ibrahim Bosh Lopez est à nouveau mentionné dans les plans de « Noël sanglant », mis au point aux États-Unis, qui comprennent le financement d'attentats terroristes et médiatiques contre l'industrie du tourisme, les institutions et le personnel de santé, l'approvisionnement en eau et le panier alimentaire d’approvisionnement de base. Ils tentent également d'appeler à des actions de déstabilisation.

Les attaques terroristes contre notre ambassade à Washington en avril 2020 et le 24 septembre sont des preuves irréfutables de l'impunité avec laquelle agit la mafia créée par le gouvernement des États-Unis lui-même depuis les années 1960.

La complicité est évidente et, trois ans plus tard, l'auteur de l'attaque au fusil d'assaut, qui a tiré 30 balles sur le bâtiment, attend toujours d'être jugé, et le gouvernement de Biden a refusé de la qualifier d'acte terroriste.

Alors que les mafiosi millionnaires de Miami vivent en toute impunité pour leurs crimes, sous la protection des services de renseignement, des membres fascistes du Congrès et des gouverneurs corrompus, nombre de leurs pions purgent des peines de prison à perpétuité ou sont sur le point de commencer à purger ces peines ou d’autres.

Le 1er janvier, Cuba aura passé 65 ans à combattre les agressions, les guerres, les complots et les cauchemars macabres. La nation reste l'une des principales victimes des véritables commanditaires du terrorisme mondial, et les ordres de Washington pour cette fin d’année en sont la confirmation.

La Déclaration du ministère des Relations extérieures, le 2 décembre dernier, ratifie que Cuba maintiendra ses efforts dans la lutte contre le terrorisme, qui a coûté au pays 3 478 morts et 2 099 personnes handicapées, toutes victimes d'actions organisées, financées et perpétrées, principalement, depuis les États-Unis.

https://fr.granma.cu/cuba/2023-12-11/haine-et-terrorisme-contre-cuba