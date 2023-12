Cuba: Les autorités déjouent des plans de déstabilisation

La Havane, 9 décembre (RHC) Ces derniers jours, un Cubain résidant aux États-Unis, originaire du sud de la Floride, est arrivé illégalement sur la côte nord de Matanzas, dans le but de mener des actions violentes dans notre pays. Grâce à la dénonciation opportune et à l'intervention des organes du ministère de l'intérieur, une enquête exhaustive est actuellement en cours, ce qui a permis d'éviter que les plans de déstabilisation ne soient mis à exécution à la fin de l’année.

Les premiers résultats de l'enquête montrent que le terroriste est arrivé aux Antilles à bord d'un jet ski doté de caractéristiques de navigation. Des armes ont été saisies après son arrestation.

Depuis sa province d'arrivée, il s'est rendu à Cienfuegos, son territoire d'origine, où il a contacté plusieurs personnes dans le but de les recruter.

Liens avec des terroristes basés aux États-Unis

Les détails de cette tentative d'attentat contre Cuba apparaîtront au cours de l'enquête. Toutefois, certains éléments peuvent d'ores et déjà être affirmés : des Cubains vivant aux États-Unis ont des liens avec des terroristes basés dans ce pays qui encouragent publiquement des actions violentes contre Cuba. De plus, ils ont reçu un entraînement militaire avec des armes, une préparation physique et des ressources pour exécuter ces plans sur le territoire national.

Parmi ces personnes figurent des terroristes qui ont été inclus dans la liste des personnes faisant l'objet d'une enquête criminelle, recherchées par les autorités cubaines pour leur implication dans la promotion, la planification, l'organisation et le financement d'actes de terrorisme contre Cuba.

Alors que des millions de Cubains se préparent à la fin de l'année, certains à l'étranger continuent de parier sur la violence et la terreur, et quelques-uns à Cuba jouent le jeu. La dénonciation populaire, la découverte précoce, l'enquête approfondie et la condamnation juste des responsables seront toujours la voie à suivre. L'impunité ne sera jamais de mise.

Source site Razones de Cuba (Les raisons de Cuba)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/341710-les-autorites-cubaines-dejouent-les-plans-de-destabilisation-de-terroristes-bases-aux-etats-unis-video