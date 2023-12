Cuba: Les États-Unis sont les complices des terroristes anti-cubains

La Havane, 15 décembre (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministre des Affaires étrangères, a accusé aujourd'hui le gouvernement des États-Unis de maintenir une attitude de complicité avec les promoteurs et les auteurs d'actes de terrorisme contre Cuba.

Par le biais de son compte sur le réseau social X, le ministre des Affaires étrangères a réitéré que le gouvernement américain est bien conscient des dénonciations officielles, publiques et répétées faites par les plus grandes Antilles de la protection, de la protection et de la tolérance dont jouissent ces individus aux États-Unis.

Ce comportement équivaut à une attitude de complicité.

Cette déclaration fait suite à la décision du gouvernement américain d'inclure l'île, pour une année supplémentaire, sur la liste arbitraire des pays soutenant le terrorisme établie par le département d'État, une pratique qui a suscité des critiques constantes de la part de la communauté internationale.

Le 7 décembre, le ministère de l'intérieur (Minint) a publié au Journal officiel une liste nationale de terroristes comprenant 61 personnes et 19 organisations, dont la plupart sont basées aux États-Unis.

Deux jours plus tard, l'arrestation d'un Cubain résidant aux États-Unis, originaire du sud de la Floride, qui était arrivé illégalement sur la côte nord de Matanzas avec des armes et dans le but de mener des actions violentes sur le territoire national, a été annoncée.

Cuba a réitéré à maintes reprises sa politique de tolérance zéro à l'égard de toute manifestation de terrorisme, un fléau dont elle a été victime à maintes reprises.

