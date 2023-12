Équateur: Jorge Glas à l’ambassade  du Mexique

La Havane, 18 décembre, (RHC)- Le gouvernement mexicain a annoncé dimanche, par le biais d'une note officielle de son ministère des Affaires étrangères, que, conformément à ses protocoles, il a reçu l'ancien vice-président équatorien Jorge David Glas en tant qu’invité.

La note explique que Jorge Glas s'est présenté au siège de l'ambassade mexicaine en Équateur pour demander son entrée et sa protection, exprimant des craintes pour sa sécurité et sa liberté personnelle.

"Conformément au cadre juridique mexicain en matière de protection internationale des personnes, aux protocoles du ministère des affaires étrangères pour ce type de cas et au principe pro persona consacré par l'article 1er de la constitution politique des États-Unis du Mexique, Jorge Glas a été autorisé à entrer en tant qu'invité", signale le texte.

La note précise que si Jorge Glas formule une demande d'asile politique, le gouvernement mexicain l'analysera attentivement et recueillera les informations nécessaires pour agir en conséquence, conformément aux traités internationaux pertinents auxquels le Mexique et l'Équateur sont parties et au droit international coutumier en la matière.

Comme il l'a exprimé aujourd'hui au ministère des affaires étrangères de l'Équateur, ajoute-t-il, le gouvernement mexicain et son ambassade en Équateur sont dans les meilleures dispositions pour maintenir le dialogue et la collaboration avec les autorités équatoriennes afin d'obtenir toutes les informations nécessaires.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/342387-le-mexique-confirme-la-presence-de-jorge-glas-en-tant-quinvite-dans-son-ambassade-a-quito