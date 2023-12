Hommage des Amis de Cuba Guadeloupe à Gaston Gontour

Hommage à Gaston Gontour, flambeau de la solidarité entre les peuples des dernières colonies de la France, de la Caraïbe et du peuple cubain

Gaston, ta destination pour Cuba, un pays que tu as tant chéri, s’arrête là.

25 ans après ta décision de créer l’Association les Amis de Cuba avec des compagnons de lutte anticolonialistes,

Tu as fini de brûler la mèche de ton chaltouné en décembre, le mois même de la création des Amis de Cuba (1er Décembre 1998) et de la naissance de l’Institut Cubain d’Amitié avec les Peuples (30 Décembre 1960)

Adieu ce pays tant aimé, ce peuple dont tu t’es fait sien

Adieu ! les souvenirs de ton valeureux Cher Carlos Manuel de Cèspédes, le père de la Nation Cubaine que tu chérissais sans cesse et tu aimais à nous le raconter. C’était une fierté pour toi, de dire au Peuple Cubain, que nous aussi, avons un Centre José Marti à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.

Adieu les conférences, les interventions radiophoniques et les rencontres de mobilisation pour inciter ton peuple à s’orienter vers la Grande Caraïbe et découvrir Cuba autrement

Tu as su créer un pont linguistique, de culture, d’éducation, de savoir et de compétence scientifique, économique, journalistique et professionnelle pour notre jeunesse, d’épanouissement et de santé pour nous

Tu ne nous parleras plus des actions héroïques des jeunes Cubains qui se sont engagés fièrement dans la lutte révolutionnaire pour défendre leur patrie comme Fidel Castro, Che Guevara, Camillo et les autres compagnons qui se sont opposés au régime de Batista et qui ont fait naître une société socialiste révolutionnaire.

Tu as tant voulu que cela arrive un jour, pour nous en Guadeloupe, un jour où la jeunesse guadeloupéenne prendrait le chemin de la responsabilité,

Adieu tous les projets de coopération que tu as tant chéri sur le plan sanitaire, porté par Julia CABRERA, et l’aide documentaire de Philippe BELAIR, le Secrétaire Fédéral CGTG de la Santé et de l’action sociale, que tu as couronné le jour de sa prise de fonction

Tu as tant souhaité l’échange économique, les projets innovants comme la farine de fruit à pain à Cuba pour atténuer le manque,

Tu es parti sans avoir vu ton vœu de jumelage se réaliser entre l’Île de la Jeunesse et ta commune natale de Petit-Bourg, tu fustigeais le manque d’audace et de courage de nos politiques

Ton combat pour l’émancipation, la responsabilité de ton peuple et l’élaboration d’un projet politique au service de la Guadeloupe s’est arrêté là

Tu ne seras plus accroché à ton poste de Radio La Havana pour entendre journellement les informations sur les réalités Cubaines

Tu ne participeras plus aux brigades de travail et solidarité internationale avec les peuples de la Caraïbe et de l’Amérique Latine, aux conférences et mouvements de solidarité avec Cuba et sa révolution pour demander avec d’autres peuples la levée du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba depuis plus de 60 ans et la restitution de Guantanamo

Au bout de ton chemin, le Peuple Cubain et son Gouvernement Socialiste Révolutionnaire t’a été reconnaissant pour tout le travail accompli au cours de ces 25 ANS DE TRAVAIL ININTERROMPU à la tête de l’Association les Amis de Cuba

Tu as brandi le drapeau Cubain, une dernière fois et mangé le gâteau de ta consécration aux couleurs cubaines à Saint-François aux côtés de tes compagnons de lutte et de Julia CABRERRA, la Représentante de l’ICAP pour la zone Caraïbe et langue française en Juin dernier

Adieu nos chroniques « Gwadloup pa tousèl » émission des Amis de Cuba sur Radyo Gayak. Comme la lettre du Che en introduction, tu nous invites à faire cet adieu.

Avant que ton chaltouné aille éclairer la route de l’immortalité, tu as reçu la Médaille du Gouvernement Cubain pour ton engagement, ton travail exemplaire de solidarité, d’amitié, de fidélité et de loyauté envers Cuba et sa Révolution Socialiste.

Adieu Gaston sur cet air de «Guajira Guantanamera » de Joseito Fernandez et que ton âme repose en paix.

Ton souvenir restera graver à tout jamais dans nos cœurs en continuant ton œuvre.

Pour les Amis de CUBA

Evelyne PAULINE, la Secrétaire

