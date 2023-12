Mexique: AMLO conteste la loi anti-immigrés du Texas, Etats-Unis

La Havane, 20 décembre, (RHC)- Le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a annoncé mardi que son gouvernement allait contester une loi anti-immigrés promulguée par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qu'il a qualifié d'"homme de mauvaises intentions ».

La loi signée par Greg Abbott lundi considère comme un crime le fait de franchir illégalement la frontière et donne aux juges locaux le pouvoir d’ordonner aux sans-papiers de quitter les États-Unis.

Le président Lopez Obrador a profité de l'occasion pour dire à ses compatriotes mexicains vivant aux États-Unis, qui sont plus de 40 millions - et au Texas, plus de 10 millions - qu'ils les défendraient.

Il a dénoncé le fait que le gouverneur du Texas agit de la sorte parce qu'il veut être le candidat du parti républicain à la vice-présidence et qu'il veut gagner en popularité, mais il a assuré qu'il ne va rien gagner, bien au contraire, il va perdre de la sympathie parce qu'au Texas il y a beaucoup de Mexicains, beaucoup d'immigrés latinos.

Il semble qu'il oublie que les États-Unis se sont consolidés en tant que nation grâce à des migrants venus du monde entier.

En tout cas, a-t-il insisté, nous allons intervenir et dénoncer le fait que la promulgation de cette loi ne relève pas de ses pouvoirs en tant que gouverneur d'un État, puisqu'elle concerne le gouvernement fédéral des États-Unis et non celui du Texas, et qu'il usurpe des fonctions qui ont trait à la politique étrangère et qui relèvent uniquement de la responsabilité du Congrès et du gouvernement du pays.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/342586-le-president-lopez-obrador-annonce-quil-contestera-la-loi-anti-immigres-du-texas-etats-unis