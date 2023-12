Nicaragua : Ortega retire l'ambassadeur en Argentine à cause de l'arrivée de Milei au pouvoir

Le Nicaragua a annoncé lundi le retrait de son ambassadeur, en Argentine, Carlos Midence, face aux « déclarations récurrentes du président élu de l'Argentine, Javier, Milei contre le Gouvernement de Daniel Ortega.

« Face aux déclarations récurrentes et aux expressions des nouveaux gouvernants, le Gouvernement a décidé de retirer son ambassadeur, le camarade écrivain et spécialiste de la communication Carlos Midence, », a dit le chancelier du Nicaragua, Denis Moncada, dans un bref communiqué diffusé sur les médias gouvernementaux de Managua.

« Ce retrait sera immédiatement effectif », avant que le nouveau président ultra-libéral argentin ne prenne ses fonctions.

Des fonctionnaires désignés par Milei ont soutenu qu'ils n’invitaient à la cérémonie d'investiture ni Ortega ni les présidents de Cuba, du Venezuela et de l’Iran.

Frictions avec Fernandez

Depuis qu'il est revenu au pouvoir, en 2007, Ortega a eu de bonnes relations avec le président argentin Nestor Kirchner (2003–2007) et ensuite, avec sa femme Cristina Kirchner (2007–2015) mais les liens avec l'actuel président Alberto Fernandez n'ont pas été proches et il y a eu des moments où des distances ont été prises.

En août 2021, Managua a appelé pour consultation son ambassadeur à Buenos Aires, celui du Mexique, de la Colombie et du Costa Rica à cause des critiques concernant l'arrestation de candidats opposés à Ortega aux élections au cours desquels il a été réélu et qui ont été remises en question par la communauté internationale.

En septembre de cette année-là, le Nicaragua a rejeté le souhait de l'Argentine de prendre la présidence tournante de la Communauté des Etats Latino-américains et caribéens (CELAC) en alléguant que Buenos Aires avait interféré dans ses affaires internes en critiquant l'arrestation d’opposants nicaraguayens.

De plus, en août 2022, Ortega critiqué Fernandez pour l'affaire de l'avion vénézolano–iranien retenu en Argentine pendant des semaines à la demande des États-Unis.

En janvier 2022, plus de la moitié des membres de l'Organisation des Etats Américains (OEA) a soutenu une déclaration de l'Argentine condamnant la présence au Nicaragua, sur l'invitation d'Ortega, d'un Iranien, recherché pour l'attentat contre le centre juif à AMIA en 1994.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/12/04/nicaragua-retiran-embajador-en-argentina-por-llegada-de-milei-al-poder/

