Pérou: Affrontement entre la CIDH et le Gouvernement au sujet de la grâce accordée à Fujimori

La Havane, 22 décembre, (RHC)- La justice supranationale et le gouvernement péruvien se sont affrontés jeudi. La Cour interaméricaine des droits de l’homme, CIDH, a déclaré l'administration de la présidente Dina Boluarte, coupable d'outrage au tribunal pour avoir approuvé la grâce de l'ex-président Alberto Fujimori.

Condamné à 25 ans de prison pour crimes contre l’humanité, Fujimori a été libéré de prison il y a 15 jours.

Un communiqué de la Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) indique que le gouvernement péruvien n'a pas respecté ses résolutions, appelant à ne pas exécuter la grâce décrétée en décembre 2017.

En conséquence, la Cour a ordonné une surveillance renforcée de l'obligation de l'État péruvien d'enquêter, de poursuivre et de punir les violations des droits de l'homme dans les affaires Barrios Altos et La Cantuta, des massacres de civils pour lesquels Fujimori a été condamné à 25 ans de prison.

La déclaration indique que la mesure se concentre en particulier sur la grâce décrétée par le président de l'époque, Pedro Pablo Kuczynski, en décembre 2017, en vue d'un accord avec le parti de Fujimori, qui disposait d'une majorité parlementaire et qui n'a pas été atteint.

La grâce a été annulée pour illégalité par la Cour suprême et validée en juillet 2022 par la Cour constitutionnelle, après quoi la CIDH a ordonné qu'elle ne soit pas exécutée tant que plusieurs conditions n'auraient pas été remplies, comme une demande de pardon du prisonnier aux familles des personnes tuées dans le cadre des grâces susmentionnées.

La CIDH a ordonné au gouvernement péruvien de présenter un rapport détaillé, avant le 4 mars, sur le respect de la sentence pour les massacres et autres violations des droits de l'homme qualifiées de crimes contre l’humanité.

Cette semaine, la présidente Dina Boluarte a ratifié le soutien du gouvernement à la décision de la Cour constitutionnelle en tant qu'instance nationale et elle a affirmé que la CIDH n'avait pas statué sur un recours contre la grâce qui est resté sans réponse pendant des mois.

Le ministre de la Justice, Eduardo Arana, a assuré que la CIDH ne pouvait plus se prononcer sur les affaires Barrios Altos et La Cantuta, car l'État péruvien a rempli ses obligations lors de la condamnation de l'ex-président, et que la grâce est donc une mesure administrative.

Source : Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/342785-affrontement-entre-la-cidh-et-le-gouvernement-peruvien-au-sujet-de-la-grace-accordee-a-fujimori