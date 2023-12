Venezuela : Ecrasante victoire du oui au référendum sur l’Esequibo

Le président du Conseil National Electoral (CNE) du Venezuela, Elvis Amoroso, a fait savoir que le référendum consultatif réalisé ce dimanche sur l’Esequibo guyanais a eu pour résultat une victoire historique du oui qui a confirmé l'unité du peuple vénézuélien.

Devant les médias, il a félicité les électeurs pour leur participation sans précédent à ce référendum historique. Jusqu'à présent on a enregistré 10 554 320 voix, un chiffre qui augmentera dans les prochaines heures car on a prolongé la journée de vote et il y a encore des électeurs en train de voter.

Amoroso a confirmé que le Venezuela est libre indépendant et que la souveraineté réside dans le peuple qui l’exerce à travers son suffrage. Il a rappelé qu'en septembre dernier, l'assemblée plénière de l'Assemblée Nationale législative a présenté au CNE sa demande d'organisation du référendum consultatif sur l’Esequibo.

Il a signalé qu'ensuite, la date de la consultation populaire et les cinq questions posées aux citoyens ont été approuvé à l'unanimité. Le peuple leur a répondu de la façon suivante:

Êtes-vous d'accord pour rejeter par tous les moyens conformément à la loi, la ligne imposée frauduleusement sur la sentence arbitrale de Paris de 1899 qui prétend nous dépouiller de notre Esequibo guyanais: Oui 97,83% Non 2,17%

2. Soutenez-vous l'accord de Genève de 1966 comme le seul instrument juridique valide pour parvenir à une solution pratique et satisfaisante pour le Venezuela et le Guyana sur la controverse concernant le territoire de l’Esequibo guyanais? Oui 98,11/ Non 1,8%

3. Êtes-vous d'accord avec la position historique du Venezuela de ne pas reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice pour résoudre le différend territorial sur l’Esequibo guyanais? Oui 95,40% Non 4,10%

4. Êtes-vous d'accord pour vous opposer par tous les moyens conformément au droit, à la prétention du Guyana de disposer unilatéralement d'une mer en attente de délimitation de manière illégale et en violation du droit international ? Oui 95,94% Non 4,06%

5. Êtes-vous d'accord avec la création de l’état de l’Esequibo guyanais et le développement d’un plan accéléré pour prendre en charge intégralement la population actuelle et future de ce territoire, y compris, entre autres, l'octroi de la citoyenneté et de la carte d'identité vénézuélienne, conformément à l'Accord de Genève et au droit international en incorporant en conséquence cet état à la carte du territoire vénézuélien ? Oui 95,93% Non 4,07%

C'est une victoire écrasante du oui, a souligné Amoroso.

L'organisation de la consultation a donné un caractère participatif et populaire à la défense de l'intégrité territoriale du Venezuela et de son droit historique sur l’Esequibo dont la arbitra de 1899 l’a dépouillé.

C'est ce qu’a déclaré le président Nicolas Maduro quand il a affirmé que le Venezuela est en train de résoudre par la voie démocratique et pacifique une spoliation de l'empire orchestrée il y a 150 ans.

La réalisation du référendum consultatif, un outil participatif prévu dans la Constitution, a demandé l'installation de 15857 bureaux de vote dans tout le pays avec 28 027, tables dans les 23 états et le district de la capitale.

Pendant cette journée, 8 427 membres de table, 55 000 techniciens et 380 000 fonctionnaires de la force armée nationale bolivarienne (FNB) ont été actifs, sur le territoire national.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-abrumadora-victoria-si-referendo-consultivo-esequibo-20231203-0042.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/12/venezuela-ecrasante-victoire-du-oui-au-referendum-sur-l-esequibo.html