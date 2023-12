Venezuela : L'économie en 2023,

Le bilan de l'économie vénézuélienne en 2023 à des traits distinctifs très importants si on le compare aux années précédentes.

Les dernières périodes ont été caractérisées, premièrement, par le blocus économique contre l’État vénézuélien et, par extension, contre une bonne partie de l'économie nationale.

Mais malgré cette condition objective, en 2023, l'économie vénézuélienne a montré des lumières et des ombres démontrant que le Gouvernement bolivarien a réussi à obtenir des victoires économiques et continue ses tâches pour obtenir un avenir.

Croissance du produit intérieur brut.

Durant une présentation devant le Parlement dans le cadre de la remise du plan de budget annuel de l'Exécutif national, la vice-président exécutive Delcy Rodriguez a annoncé que l'économie avait accumulé « neuf trimestres de croissance économique » bien qu'elle n'ait pas donné de chiffres sur le comportement du produit intérieur brut (PIB).

Fin 2023, l'économie aurait atteint les 10 trimestres de croissance ininterrompue, a affirmé la vice-présidente.

En effet, la banque centrale du Venezuela (BCV) a rapporté que, depuis le dernier trimestre de 2021, l'économie vénézuélienne est revenue en terrain positif après une récession dure et prolongée. Depuis lors, et à la fin de cette année, une croissance des activités économiques aurait été générée pendant 10 trimestres.

Selon les estimations de la Commission Economique pour l'Amérique latine et des Caraïbes (CEPAL), l'activité économique du Venezuela aurait augmenté de 12 % en 2022, ce qui en aurait fait le pays qui a eu la plus importante croissance en Amérique latine l'année dernière.

En mai de cette année, le président de la république. Nicolas Maduro a estimé la croissance du PIB à au moins 5 %.

Ces estimations et l'absence de détails donnés par la BCV indiquent que l'économie vénézuélienne, bien qu'elle ait augmentée en 2023, a diminué si on la compare à l'année 2022, une situation qui est parfaitement normale étant donné que blocus sur les principales activités économique s'est poursuivi pendant presque toute cette année.

2. Croissance de l'activité pétrolière

En 2023, et malgré la situation adverse imposée par le blocus, la compagnie d’État Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) a réussi à stabiliser sa production de brut et à renforcer une augmentation moyenne de 716 000 barils par an fin 2002 à 800 000 barils par à la fin du mois de novembre 2023, selon les données de l'Organisation des Pays Exportateurs de pétrole (OPEP.) grâce a la communication directe.

Ce chiffre représente une augmentation globale de 10,7 % de la production de brut en 2023.

Bien que l'augmentation générale de la production soit significative mais modeste, il est plus important de considérer que les niveaux n'ont pas subi de durs hauts et bas comme dans les années 2021 et 2022 quand PDVSA s'adaptait aux conditions contraires générées par le blocus contre ses activités centrales.

Il faut souligner que, depuis le mois d'octobre, le Gouvernement des États-Unis a publié une série de licences qui a impliqué une souplesse limitée et partielle des mesures coercitives contre PDVSA, ce qui a donné une nouvelle impulsion à l’activité.

Depuis l'avènement du blocus, PDVSA a réussi à maintenir des exportations de pétrole très limitées, bien qu'à de faibles niveaux de production et en contournant le blocus, ce qui a signifié la vente de brut à des prix fortement réduits favorables à ses alliés commerciaux. En conséquence, l'activité pétrolière a fonctionné avec des revenus très faibles.

La publication de ces licences par le Gouvernement des États-Unis suppose un retour officiel du Venezuela sur le marché international du pétrole et au moins un quota important de sa production sera vendu au prix du marché, ce qui implique de nouveaux revenus.

Selon les déclarations de la vice-présidente Rodriguez devant l'Assemblée nationale, le budget 2024 augmentera de 39 % par rapport à 2023. Le média financier vénézuélien Banque et Affaires a révélé que le Gouvernement Bolivien avait prévu une augmentation de 27 % des revenus apportés par PDVSA l'année prochaine, ce qui permet d’apprécier la relation directe entre la production de pétrole, la valeur du baril à la vente et le budget de l’État.

Le Gouvernement estime que sa dépense totale l'année prochaine sera équivalente à 20 500 000 000 de dollars. Ce budget sera financé par les revenus ordinaires à 38 %, ce qui permet de supposer que l'activité pétrolière, en voie de rétablissement, apportera une partie importante de ce nouveau budget.

3. Diminution de l’inflation.

En 2023, le Venezuela a continué à avoir des niveaux d'inflation en baisse bien que les chiffres continuent à être élevé si on les comparer avec ceux des autres pays.

En 2018, l'année pendant laquelle l'impact du blocus économique a été amplifié, le Venezuela a eu une hyper inflation de plus de 130 000 % de janvier décembre.

Selon les données de la BCV, pour novembre 2023, le Venezuela a enregistré une inflation accumulée (janvier–novembre) de 182,9 %.

La banque a aussi publié une image comparative qui fait allusion à l'inflation de ce mois-ci. « La variation de l’INPC du mois de novembre de la présente année 2023 est la plus basse pour un mois de novembre depuis 2012, » signale-t-elle sur son compte officiel sur le réseau social X.

Le troisième trimestre 2023 a aussi été celui qui a eu le moins d'inflation de ces dernières années. Selon les données divulguées par Yosmer Arellan, membre de la direction de la BCV : « La variation accumulée du troisième trimestre de 2023 a été la plus basse depuis 2014. »

Au troisième trimestre 2018 inflation accumulée était de 285,1 % alors qu'en 2023, celle-ci a atteint 22,3 %, ce qui est une importante référence de comparaison.

En 2022, l'inflation accumulée (janvier–décembre) a été de 234,08 % et il est très probable que le Venezuela n'atteigne pas les 200 % à la fin de cette année.

4. stabilisation du taux de change

En 2023, le taux de change officiel de référence publié par la BCV s'est renforcé comme le principal marqueur des systèmes de prix dans l'économie vénézuélienne. Cette phrase était impossible à prononcer pendant les années antérieures et c’est la marque d'une réussite indiscutable.

Pendant cette année, le taux de change officiel et le taux de charge non officiel ont eu un comportement à la hausse mais beaucoup plus stable si on les compares à celui des années antérieures.

Le 31 décembre 2022, le taux de change de référence de la BCV était de 17,4 bolivars pour 1 dollar. Le 15 décembre 2023, ce même taux de référence était de 38,4 bolivars pour 1 dollar.

Le Venezuela continue de s'éloigner des cadres de haute volatilité, d'augmentation disproportionnée, du taux de change et du chaos qui caractérisait le système monétaire les années précédentes.

En octobre, on a enregistré la variation mensuelle du taux de change la plus basse depuis 2014. Yosmer Arellán a indiqué que la variation de la valeur de la monnaie nationale face au dollar étasunien a été de seulement 1,9 % : en octobre 2012 et 2013, des années sans mesures coercitives contre le Venezuela, cette variation était de 17,3% et de 34,5 %.

Il fait allusion au fait qu'il existe des conditions de stabilité qui n'étaient pas présentes auparavant, mais qu'il existe en plus, une gouvernance monétaire qui aide à stabiliser l'économie et les systèmes de prix en général.

Cela obéit essentiellement à la politique de change appliquée par le gouvernement Vénézuélien grâce a son financement par la vente de devises dans le système de change. Selon la société de conseil Mercados et Acciones, de janvier, à la mi-décembre, le Gouvernement a placé 4 479 000 000 de dollars dans le système de change et obtenu des bolivars sur le marché de change pour financer ses activités, se passant ainsi de l'émission monétaire comme mécanisme de financement des activités du Gouvernement et du déficit fiscal.

Ces politique ont été accompagnées d'importantes restrictions des liquidités et de limitation du crédit en carte de crédit et autres instruments.

5. Approvisionnement total

À nouveau cette année, le Venezuela a réussi à s'approvisionner totalement en aliments, surmontant le cadre de rayons vides et de queues pour l'achat d’aliments.

La vice-président dan Delcy Rodriguez a mis l'accent sur le fait qu'actuellement, la situation que vivait le pays depuis 2015 a été dépassée : « Aujourd'hui, nous avons pratiquement 97 % d'approvisionnement en produits et en biens sur les réseaux de distribution. C'est une variable qui apparaît comme l'aspect le plus positif. » Elle a souligné aussi l'importance des CLAP pour que cela soit possible.

6. Baisse des salaires dans la fonction publique

En 2023, le problème des salaires publics a continué à être le talon d'Achille de l'économie vénézuélienne mais des avancées significatives ont été obtenues.

L'année dernière, le salaire minimum appliqué dans le secteur public était de 30 $ par mois au mois de mars, mais tout au long de l'année, il n'y a pas eu d'ajustement homologué de la variation du taux de change et les salaires ont fini parbaisser à des niveaux minimum.

En 2023, le Gouvernement a réussi à augmenter les revenus nominaux des travailleurs publics. Les revenus minimum par travailleur dans le secteur public ont atteint l'équivalent de 75 $ par mois grâce à la combinaison de bonifications et du salaire de base.

Cette année, le Gouvernement a réussi à maintenir une homologation de la valeur des bonifications en accord avec la variation de la valeur du dollar grâce à une politique d'indexation qui a permis que la valeur nominale des salaires se maintienne jusqu'à la fin de l’année.

Mais le schéma salarial du secteur public continue à avoir des faiblesses importantes : il est soutenu en grande partie par les revenus de l'État qui restent très limités à cause du blocus économique. Mais en plus, les ajustements ont été possible uniquement par la voie de bonifications et cela n'a pas d'impact sur d'autres revendications, comme les vacances ou les avantages qui font partie des conventions collectives du secteur public.

Le Gouvernement vise une politique salariale plus avantageuse pour le secteur public car il comprend que la consommation de grands segments de la population se soutient ainsi et que cela se traduit par une impulsion activités économiques (PIB). Mais les limites du budget continuent à être réelles.

Le budget public envisagé pour 2024 sera de 20 500 000 000 de dollars et est très inférieur, par exemple, au budget de l'année 2012 qui était de quelques 138 000 000 000 de dollars.

Plus précisément, le budget public 2024 sera à peine équivalent à 14,8 % du budget de l'année 2012. Et cela est une illustration parfaite de l'impact qu'a le blocus sur l'économie vénézuélienne et sur les salaires publics.

7. Augmentation des recettes fiscales

Selon les données préliminaires divulguées il y a par la vice-présidente Delcy Rodriguez, 2003 a été une année pendant laquelle les recettes fiscales ont augmenté.

Une autre avancée importante dans l'économie vénézuélienne est que le secteur des recettes a atteint 28 % de plus qu’en 2022 : «C'est un point qui permet de surmonter le rentisme, et on doit renforcer la culture du paiement des impôts et des taxes. »

La constitution d'un budget fort soutenu par les taxes sur les activités économiques internes réduit les niveaux de vulnérabilité du pays et du fonctionnement de l'État face au cadre coercitif extérieur.

Le Venezuela a continué à développer en 2023 une rigoureuse politique fiscale qui a permis de rétablir partiellement la base de ressources du Gouvernement bolivarien pour accomplir ses obligations.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/12/15/venezuela-desempeno-general-de-la-economia-venezolana-en-2023/

URL de cet article :