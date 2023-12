Venezuela : Le Venezuela et le Guyana prêts à poursuivre le dialogue sur l’Esequibo

Les présidents du Venezuela, Nicolas Maduro, et du Guyana, Mohamed, Irfaan Ali, ont tenu ce jeudi la première rencontre destinée à aborder la controverse territoriale sur l’Esequibo guyanais et ont manifesté leur disposition à continuer le dialogue.

Cette rencontre entre les deux chefs d'État a eu lieu dans la capitale de Saint-Vincent et les Grenadines, Kingstown, sous les auspices de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC).

À la fin de la réunion, le premier ministre de Saint-Vincent, président, tournant de la CELAC, Ralph Gonsalves, le premier ministre de la Dominique, actuel président de la CARICOM, Roosevelt Skerrit et d'autres autorités ont présenté la déclaration conjointes de la rencontre.

Dans cette déclaration, lu par Gonsalves, le Venezuela et le Guyana ont décidé que « ils ne se menaceront pas et n'utiliseront la force mutuellement en aucune circonstance, directement ou indirectement, y compris dans les circonstances qui découleraient de toute controverse existant entre les deux Etats. »

Dans le second point,, les deux parties ont décidé que toute controverse entre les deux Etats, « sera résolue conformément à au droit international et à l'accord de Genève du 17 février 1966. »

« Ils ont pris note de l'affirmation du Guyana qu'il est engagé dans ce processus et dans les procédures de la Cour Internationale de Justice pour la résolution de la controverse frontalière. Ils ont pris note de l'affirmation du Venezuela de son absence de consentement et de son absence de reconnaissance de la Cour Internationale de Justice et de sa juridiction dans la controverse frontalière. »

Dans un autre point, les deux parties ont décidé de poursuivre le dialogue sur toute autre problème d'importance mutuelle pour les deux pays en attente.

Ils ont également décidé que les deux Etats s'abstiendront, en parole ou en fait, d'intensifier tout conflit ou tout désaccord découlant de toute controverse entre eux. « Les deux Etats coopéreront pour éviter des incidents sur le terrain qui conduiraient à des tensions entre.eux. Au cas où un incident de ce type se produirait, les deux Etats communiqueraient immédiatement entre eux, avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM), avec la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC) et avec le président du Brésil pour l'arrêter, revenir dessus et éviter qu'il se répète. »

« Ils ont décidé d'installer immédiatement une commission conjointe, des ministres, des affaires étrangères et de Technicien des deux états pour traiter les problèmes mutuel. Une actualisation de cette commission conjointe sera présidé, présentée au président du Guyana, et du Venezuela dans un délai de trois mois, », dit le septième. point du texte.

Lors de cette rencontre, en plus de Gonsalves et Skerrit, étaient présents les premiers ministres Dickon Mitchell (Grenade), Philip Joseph Pierre (Sainte Lucíe), Mia Amor Mottley (Barbades), Philip Edward Davis (Bahamas) et Keith Rowley (Trinité et Tobago) ainsi que des observateurs de l'organisation des Nations unies (ONU), entre autres.

Le Venezuela est arrivé à cette réunion avec la proposition de résoudre la controverse grâce au dialogue politique, selon l'accord de Genève de 1966, et de trouver une solution à partir d'une perspective équitable, d'un ordre du jour pratique, du respect de la législation internationale et de la défense du principe de l'Amérique latine et des Caraïbes comme zone de paix.

Une journée fructueuse

À son arrivée au Venezuela, le président a qualifié cette journée de « fructueuse » et d’importante pour le pays, et il a remercié les premiers ministres présents à cette rencontre ainsi que les représentants du Brésil, du Honduras et de la Colombie.

« Nous rentrons d'une journée très importante pour notre pays (…), une journée fructueuse, intense, par moments tendue mais dans laquelle nous avons pu exprimer la vérité. Je remercie le président de la République Coopérative du Guyana, Mohamed Irfaan Ali, pour sa franchise et pour sa disposition à un dialogue large sur tous les problèmes que nous pourrions aborder directement, » a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a souligné que défendre la vérité du Venezuela et chercher « avec la diplomatie bolivarienne de paix, le chemin du dialogue, de la compréhension pour canaliser cette controverse historique par la voix du dialogue » a valu la peine.

À propos de la déclaration conjointe, il a considéré que « ça a été une victoire du dialogue, de la diplomatie et de la paix. Ça a été une victoire pour notre peuple qui aime la paix, qui croit en la vérité, et qui est prêt à la défendre toujours. »

Auparavant, le président du Guyana, dans des déclarations aux médias, avaient remercié l'ONU, la CELAC et la CARICOM, confirmé sa position disant que la controverse doit être résolue par la Cour Internationale de Justice et a affirmé que le processus aussi bien de dialogue que de communication sera maintenu et a affirmé son engagement envers la paix dans la région.

Soutien au dialogue

Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a écrit sur son compte social X (auparavant Twitter) qu'il salut les conversations entre ses homologues du Venezuela et du Guyana.

Pour sa part, le secrétaire aux relations extérieures et à la coopération internationale du Honduras, Enrique Reina, s’est joint aux messages de soutien à ce dialogue bilatéral direct.

« En total respect des décisions souveraines des Etats et au dialogue comme première source de résolution pacifique des conflits, je salue fraternellement les conversations entre les présidents du Guyana et du Venezuela, » a écrit Reina sur son compte X.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/presidentes-venezuela-guyana-dialogo-esequibo-20231214-0025.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/12/venezuela-le-venezuela-et-le-guyana-prets-a-poursuivre-le-dialogue-sur-l-esequibo.html